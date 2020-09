Nuestra fauna una vez más amenazada por el mascotismo

Queridos lectores:

Este espacio tiene como objetivo que reflexionemos acerca de nuestras acciones y decisiones que llevamos adelante sobre el ambiente.

Comparto con ustedes una nota del portal informativo El Federal, la misma se titula: “Siete monos Tití víctimas del mascotismo fueron trasladados a un santuario”:

“…El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación coordinó el traslado de siete ejemplares de mono tití de penacho blanco que se encontraban en un domicilio particular en la localidad bonaerense de Villa Ballester. A través de la Brigada de Control Ambiental (BCA), estos animales silvestres fueron llevados a un santuario natural en Colón, Entre Ríos, donde tendrán condiciones más propicias, según informó la cartera de Ambiente nacional. Una mujer entregó de manera voluntaria a los monos tití (Callithrix jacchus), entre recién nacidos y ejemplares adultos, que cuidaba en su casa desde hacía un año y medio. La señora rescató a dos monos en mal estado y les dió buenas condiciones de permanencia y alimentación. En el período que permanecieron con ella, la pareja de primates tuvo cría en tres oportunidades. A pesar de encariñarse con ellos, la señora reconoció que por tratarse de animales exóticos no pueden ser considerados mascotas. Por ese motivo, convocó a la Dirección de Inspecciones del Ministerio de Ambiente para entregar y trasladar a los ejemplares a un establecimiento adecuado. Los especialistas del Ministerio trasladaron a los monos al santuario Tekove Mymba, que en guaraní significa “vida animal”. Al llegar al lugar fueron recibidos por la Dirección General de Fiscalización de la provincia de Entre Ríos. Se trata de una fundación comprometida con la preservación del medio ambiente, la flora, y la fauna. Así, los animales comienzan a aclimatarse a su nuevo hábitat, con altos estándares de bienestar animal, que está acondicionado para ellos con calefacción por paneles eléctricos y un sector externo…” (El Federal; 28/08/2020)

Si bien estos ejemplares pasaron varios meses en cautiverio y fueron criados como mascotas, la persona reconoció que ellos no podían continuar con esa vida. Los animales silvestres deben de vivir en la naturaleza…Los árboles son sus refugios. Otro ser vivo su alimento. Y los mismos ejemplares de su especie sus parientes y amigos. Cada vez que te vas de vacaciones o visitas algún lugar no compres ni te lleves ejemplares de fauna silvestres. Ellos nunca se adaptaran a vivir en tu hogar con vos, porque su hogar es la naturaleza. La que le brinda su libertad y le llena de alegría su alma. Desde hoy decile no al mascotismo!!!

Por esto y por mucho más mis queridos lectores, los invito a reflexionar sobre este texto y sobre las próximas columnas que desarrollaré. Porque cuidar el ambiente es una tarea de todos y entre todos. Hasta la próxima semana.

Autora del texto:

Ing. en Recursos Naturales y Medio Ambiente: Gerbaudo Yamila Lucrecia.

E-mail: yami-lucre@hotmail.com

Imagen extraída: https://www.elfederal.com.ar/siete-monos-titi-victimas-del-mascotismo-fueron-trasladados-a-un-santuario/