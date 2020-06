Nueva aplicación para trabajar desde Salud sobre Covid-19

A través de la misma se brinda una herramienta tecnológica al servicio de la salud. Desde la Dirección de Servicios Informáticos del Ministerio de Conectividad y Modernización, se desarrolló una nueva aplicación para que el personal de Salud pueda controlar remotamente los casos sospechosos de COVID-19 o que requieran monitoreo.

Permite hacer un seguimiento no presencial de cada persona, controlar el cumplimiento de la cuarentena y evitar el contacto cuando no sea necesario.

No es una aplicación masiva, sino que el personal de Salud determina qué personas deben utilizarla, brindándoles un usuario y contraseña.

El proyecto fue propuesto y desarrollado desde la Dirección de Servicios Informáticos por un equipo de programadores y técnicos propio.

“Nos surgió la inquietud de proveer una herramienta que facilitara la tarea de seguimiento y control de los ciudadanos que pudieron estar expuestos al COVID-19, buscando minimizar el riesgo de contagio de quienes debían, obligatoriamente, acompañarlos en el período de control médico”, manifestó Elisa Lescano, directora de Servicios Informáticos.

“No fue necesario adquirir nuevas herramientas para su creación. Los datos proporcionados guardan confidencialidad y pasarán a formar parte del sistema informático de salud cuyo desarrollo también está a cargo de esta Dirección”, culminó.

Por su parte, el ministro Antonio Curciarello dijo respecto del lanzamiento que “el gobernador Ziliotto nos pidió al principio de la pandemia que pongamos los esfuerzos en brindar herramientas para afrontarla. Ésta es una de ellas. Nos llena de orgullo la capacidad técnica y profesional de nuestro equipo de la Dirección de Servicios Informáticos, su compromiso y capacidad de trabajo”.

Gran parte de este desarrollo se hizo mediante teletrabajo, por eso Curciarello destacó que “la coordinación fue total para que salga todo bien y lo más rápido posible”.