Test de Antígeno: otra herramienta para el diagnóstico de Covid-19

El sistema de Salud de la Provincia sumó otro recurso a su capacidad de diagnóstico y velocidad de contención y bloqueos de focos para COVID-19. “Tienen una gran sensibilidad y especificidad para detectar la enfermedad”, dijo Kohan.El ministro de Salud de la Provincia, Mario Kohan, remarcó que con la aplicación del test de antígeno se amplía la capacidad de diagnóstico y se aumenta también la velocidad de diagnóstico.



En diálogo con la Agencia Provincial de Noticias (APN) el funcionario explicó respecto a la incorporación del recurso como «otro método de diagnóstico más, aunque es oportuno aclarar que el diagnóstico fundamental sigue siendo la PCR”.

“Test rápidos hay por gota de sangre, que es en búsqueda de anticuerpos, que no estamos haciendo; y el otro es un test de antígeno, esto es también con una base de tipo molecular, se hace por hisopado y va en búsqueda de material que detecte el virus en pacientes sintomáticos”, agregó.

Kohan remarcó la sensibilidad y la especificidad de los test de antígeno de segunda generación – ya que los de primera generación no tuvieron tanto éxito- y que no se busca remplazar a la PCR.

“Durante los primeros siete días utilizamos el test de antígeno de segunda generación. Estos tienen una gran sensibilidad y especificidad para detectar la enfermedad, y al incorporar este test es sumar otra herramienta para el diagnóstico de la enfermedad. No es que remplaza a la PCR. Si yo le hago a un paciente portador de síntomas compatibles el test de antígenos y da negativo, le tengo que hacer obligadamente la PCR para confirmar que es negativo. Y así estamos trabajando”, afirmó.



El funcionario provincial contó que el equipo de Salud se encuentra trabajando en pruebas pilotos. “Ayer empezamos en Toay, hoy en el Plan Federal de General Pico y así iremos hasta que tengamos todo ordenado, la logística, la forma de incorporarlo en el sistema y recién allí iríamos en la búsqueda activa en los diferentes lugares que nos permitirá detectar más rápido la enfermedad, o sea hacer más eficiente la búsqueda activa”, explicó.

También se refirió que los test de antígeno tienen la capacidad de hacerse en pacientes sintomáticos y dar el informe rápidamente. “Para los lugares más alejados de la Provincia podría ser una ayuda muy importante, como por ejemplo 25 de Mayo, que es una zona que tienen una cantidad de casos razonables, allí hay una alta prevalencia de enfermedad. Entonces, ahí es donde más ventaja se obtiene del método, sabiendo que el principal (método) de diagnóstico sigue siendo la PCR, porque cuando un paciente es sintomático y da negativo hay que confirmar que dé negativo con la PCR”, contó.



Explicó además que los test comenzaron a aplicarse ahora ya que la primera generación de los mismos no arrojaban buenos resultados. “Todo lo que nos genera dudas no lo usamos. Igual que los test serológicos, son muy confusos. A partir de la aparición de los test de antígenos de segunda generación y que el propio Gobierno de la Nación lo pone en el consenso de test diagnóstico, igual que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo valora como valioso. A partir de allí, empezamos a buscarle el camino de aplicación en nuestra Provincia”.

“Ayer hicimos 14 muestras aproximadamente y dieron cinco positivas. Ahora estamos haciendo la contraprueba de los que dieron negativo, cuántos de esos detecta también la PCR. Vamos a tener también nuestra propia experiencia provincial, de conocer en detalle la sensibilidad que tienen para diagnosticar”, agregó.

Por último, el ministro de Salud se refirió a la baja de otras enfermedades por vías respiratorias durante la existencia del virus COVID-19. “Enfermedad por vías respiratorias como el virus influenza, parainfluenza, el virus sincitial respiratorio en los niños, notoriamente si siguen el corredor endémico en La Pampa, ha caído de una manera asombrosa. Asimismo la diarrea infantil, tuvimos poquísimos casos. Claramente el distanciamiento, el uso de barbijo, la no concurrencia a los colegios, evitar la masificación de la gente, cortó con toda la cadena de trasmisión de todas las enfermedades virales”, concluyó.