Ziliotto encabezó acto de entrega de créditos de Promoción Económica por $52 millones

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó este miércoles en Trenel el acto de entrega de 46 créditos de Promoción Económica por más de 52 millones de pesos para emprendedores y Pymes de 12 localidades de la provincia. Además, se entregaron tres viviendas, dos de ellas a personas mayores y la restante de servicios, con destino a personal policial. Ziliotto, ratificó su defensa sobre el rol del Estado: «tenemos muy en claro que hay gente que no la está pasando bien, pero le podemos garantizar que la única manera de seguir adelante, más allá de cualquier ideología, es con un Estado presente porque el mercado no nos va a dar nada, no va hacer viviendas, hospitales o rutas y no va a financiar la actividad productiva», afirmó.

El mandatario reivindicó la política de descentralización que permite a los municipios y comisiones de fomento de la provincia construir viviendas o entregar créditos. «Lo que había sido una decisión de gobierno se transformó en una política de Estado para que las decisiones de gestión se tomen más cerca de la gente», aseguró.

Del acto participaron la diputada provincial, Alicia Mayoral; el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger; el ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli; la ministra de la Producción, Fernanda González; el presidente del IPAV, Jorge Lezcano; el jefe de la Policía, comisario Daniel Guinchinao; y el intendente de Trenel, Horacio Lorenzo, entre otros.

Ziliotto agradeció a los presentes. «Es un gusto estar en el interior de La Pampa para tomarle el pulso a la vida social, productiva, institucional de cada rincón de nuestra provincia», dijo.



Estado presente y descentralización

Esgrimió una enfática defensa del Estado, «en un tiempo en donde todo se minimiza, se relativiza y donde se empieza a querer desvirtuar valores. En La Pampa uno de los principales activos que tenemos es el Estado presente y que va más allá de las ideologías. En La Pampa hemos construido un Estado presente a partir de gobiernos justicialistas en toda la historia, pero también con gobiernos municipales con otras ideologías, porque todos entendieron por dónde pasa el desarrollo y la defensa de provincia», comentó.

El gobernador hizo un repaso del significado que tiene la Ley de Descentralización. «Se pensó durante la primera gobernación de Carlos Verna y me tocó como ministro cuando coordinamos con los intendentes construir una política de Estado. Lo que había sido una decisión de gobierno se transformó en una política de Estado para que las decisiones de gestión se tomen más cerca de la gente», explicó.

Agregó que «a partir de la descentralización, no solo seguimos construyendo viviendas, sino que también hemos logrado que los intendentes se involucren en la generación de trabajo a partir del desarrollo productivo. Llegamos a todos los rincones de La Pampa para aquel que quiera emprender y trabajar tenga la posibilidad”.



Crecimiento del trabajo registrado

Reconoció que “seguramente hay mucha cosas por hacer, y hay mucha gente que la está pasando mal, pero en La Pampa podemos mostrar que llevamos 35 meses de crecimiento del trabajo privado registrado. Esto tuvo que ver con políticas activas del gobierno Nacional y Provincial, pero también de los gobiernos municipales».

Pidió que esta política pública se replique a nivel nacional. «La provincia lo ha demostrado hace mucho tiempo y queremos que sea a largo plazo como política de Estado a nivel nacional. Que la gente tenga con qué ganarse el pan de cada día», comentó.

Dijo que van a seguir destinando «más recurso para generar trabajo a partir de las políticas que tiene el Gobierno provincial con un Estado presente, con un banco público y un gobierno involucrado para que sea más rentable la inversión productiva que la timba financiera. No es casualidad que tengamos una desocupación mucho menor a nivel país».

Insistió en que «el Estado es el que garantiza la calidad de vida armónica en cada rincón de La Pampa más allá de la situación social o económica. Falta muchísimo, pero tenemos que consolidar un modelo de provincia que el 14 de mayo la gente reafirmó en las urnas».

Para finalizar, agradeció a los intendentes presentes por el «trabajo en conjunto» y les dejó un mensaje de cara al futuro: «cada uno con la responsabilidad institucional tiene capacidad para salir a reclamar que lo ayuden a defender los conseguido».



Créditos entregados

Durante el acto realizado en Trenel se entregaron 46 créditos de Promoción Económica (Ley 2870) por un total de $ 52.442.000 con el siguiente detalle: 4 proyectos de Alta Italia por 3.200.000 de pesos; 4 de Arata por $4.600.000; 6 de Caleufú por $5.300.000; uno de Conhello por $800.000; 3 de Eduardo Castex por $3.100.000; 5 de Embajador Martini por $6.400.000; 6 de Trenel por $5.700.000; 3 de Intendente Alvear por $2.400.000; 7 de Bernardo Larroudé por $11.200.000; 5 de La Maruja por $7.150.000; uno de Lonquimay por $1.600.000; y uno de Villa Mirasol por $992.000.

Los créditos tienen el objetivo de fortalecer y expandir la economía local de los Municipios y Comisiones de Fomento de la provincia de La Pampa.

Los fondos son enviados por el Ministerio de la Producción y están orientados a la creación y/o radicación de nuevas empresas o emprendimientos, al apoyo al desarrollo, crecimiento y/o transformación de aquellos existentes y a la promoción económica local, regional y provincia



60 viviendas

El intendente anfitrión, Horacio Lorenzo entregó junto al gobernador dos viviendas municipales para adultos mayores y una provincial, de servicio, para la Policía. Anunció que van a construir cuatro más, pero también dijo que «estamos construyendo 20 viviendas del programa Mi Casa 1; y estamos con 9 de Casa Propia Construir Futuro, y está próximo a licitarse 11 más. Estamos haciendo la documentación de 20 más de Mi Casa 3. Tenemos una gran demanda de viviendas pero también tenemos una gran respuesta. Es lo importante en la gestión que se le pueda solucionar el problema a la gente».

En materia de seguridad, el intendente mencionó que «tuvimos la suerte de poder conseguir una camioneta cero kilómetro para la Policía. Y tenemos un convenio para instalar 25 cámaras de seguridad. Tendremos la licencia única de conducir antes de fin de año. Hemos conseguido varias cosas, y por supuesto que vamos a seguir yendo por más».

Sobre los créditos, explicó que «lo importante es cuando el gobierno llega ante la necesidad de la gente. En este caso a emprendedores y Pymes. Es difícil mantenerse o crecer en estos vaivenes económicos, pero lo importante es cuando hay un gobierno que te da la mano».



Repasó que «desde que asumimos en 2019, tenemos un crédito municipal para ayudar a emprendedores. Hemos entregado 163 créditos municipales, 291 créditos Ley 2358, que son de 120 mil pesos a tres o dos años sin interés, y tenemos 22 créditos con los de hoy de la ley 2870. Está claro que el Estado se ocupa de la gente que lo necesita y que quiere trabajar y producir. Voy a seguir trabajando por el bien de la comunidad como lo hace el Gobierno provincial».