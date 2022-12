Ziliotto encabezó la licitación de 41 cuadras de asfalto en Realicó

“Pudimos enfocar la inversión pública en lo que habíamos prometido, con un rol del Estado que cree las condiciones para el desarrollo humano y productivo con inclusión. Por eso estamos aquí, en Realicó, cumpliendo con la palabra empeñada“, dijo el gobernador Sergio Ziliotto, esta mañana, en la licitación para la pavimentación de 41 calles en el casco urbano de la localidad de Realicó. La inversión es cercana a los 500 millones de pesos.

La pavimentación urbana busca dar respuesta a una necesidad prioritaria para los vecinos y vecinas de Realicó; que verán mejorada la transitabilidad y la seguridad de esas arterias. Es por ello que la intendenta Bongiovanni agradeció la presencia del gobernador y su comitiva y aseguró que “estamos muy felices por esta buena noticia. Hoy recibimos 41 cuadras de asfalto, es un número histórico para Realicó y se trata de la primera etapa, nos quedan dos más. Este asfalto nos beneficia a todas y todos, sin excepción, por eso agradezco que el gobernador nos haya escuchado”.



El mandatario pampeano fue recibido por la intendenta municipal, Viviana Bongiovanni, y acompañado por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo; demás funcionarios y el diputado provincial, Facundo Sola.



“Nos permitimos compartir con la sociedad de Realicó nuestras principales acciones de gobierno, que se relacionan con la importancia de la localidad para esta gestión, no sólo como un espacio geográfico del norte de La Pampa, sino también en su proyección regional, siendo el centro poblacional más grande de la zona y a partir de la injerencia que tiene en el desarrollo de la región”, aseguró Ziliotto.



Gestión y hechos tangibles

El gobernador destacó que “siempre es bueno salir de Casa de Gobierno, recorrer la provincia y ver las necesidades, llevar respuestas, venir a dar explicaciones y a rendir cuentas. Estamos en una etapa en la que hemos dejado de lado no sólo el riesgo sanitario. Este año 2022 nos ha permitido enfocarnos en nuestra propuesta de acciones de gobierno de 2020, y comenzamos a mostrar hechos tangibles”.



“Nos preparamos para gobernar la provincia atendiendo a las cuestiones básicas, normales de una gestión. Pero uno nunca se prepara para gobernar lo desconocido. Seguramente la historia juzgará el accionar de cada uno, pero el gran capital que me llevo es que siempre actuamos a partir de la buena fe”, sostuvo.



Inversión en obras viales

“Sabemos la importancia que tiene el pavimento: comodidad, transitabilidad, seguridad vial. Por eso estamos haciendo pavimento en muchas localidades pampeanas, pero principalmente en las rutas, donde hay una gran desinversión, producto de que la provincia no fue tomada en cuenta desde el punto de vista federal en la anterior gestión nacional. La Pampa tuvo que direccionar fondos para reparar rutas provinciales, secundarias, que soportaron el peso del tránsito de las rutas nacionales” dijo el gobernador.

Destacó que hoy es posible “mostrar que después de muchas tratativas y esfuerzo, ya se puso en marcha el contrato para mantener en óptimas condiciones la Ruta Nacional Nº 188, desde Villegas a Realicó. Y a eso hemos acoplado la integración con General Pico y otras localidades, repavimentando la Ruta Provincial Nº 101 hasta Falucho, que sería intrascendente desde el punto de vista electoral, pero tenemos una provincia que desarrollar”.

Además, puntualizó que “cuando hablamos de seguridad vial tampoco olvidamos que la semana pasada se firmaron los contratos para iluminar todos los cruces de la RN Nº 188 con las rutas provinciales”.



Los oferentes

A la licitación se presentaron cuatro (4) empresas oferentes, ellas son: Jubete, Omar Ángel cotizó la obra en $647.242.155,84.- En tanto Vial A S.A. lo hizo por $585.612.248,98.- Por su parte, Cleanosol Argentina S.A.I.C.F.I. presentó un presupuesto de $689.360.597,19.- y, finalmente, Ribeiro S.R.L. ofreció $575.142.219,94.-



Más viviendas

El gobernador aprovechó la ocasión para confirmar que “ya hay más de 100 familias viviendo en el proyecto Caldenia. Nos hicimos cargo desde el gobierno provincial de auxiliar al municipio en su capacidad financiera. Compramos 79 terrenos para que el municipio pudiera saldar su deuda”.

Al respecto anunció que “en poco tiempo más se los estaremos devolviendo a Realicó, porque en enero se abrirá la inscripción para que 79 nuevas familias que tienen poder adquisitivo para construir su vivienda, accedan a terrenos a largo plazo, con cuotas accesibles según sus ingresos”.

“También -subrayó Ziliotto-nos ocupamos del sector más vulnerable, que tiene menos capacidad, no sólo estamos construyendo 10 viviendas con el programa Mi Casa 1, sino también las 30 viviendas que ya se comenzaron a construir en el marco de un programa nacional”.

“Además -dijo el mandatario- con la intendenta hemos firmado un convenio en el cual, en el marco de nuestra política de descentralización, transferimos a los municipios la responsabilidad y el dinero para invertir en el programa “Mi Casa 3”, para construir 25 viviendas más, que se estarán licitando desde el ámbito municipal. Y me alegra, porque cuanto más de la gente se toman las decisiones, cuanto más control social tienen las inversiones, se consigue mejor calidad institucional y mejor calidad de vida”.



Centro de Promoción Profesional

El gobernador explicó que “tenemos una gran demanda de recursos humanos calificados, a partir del enorme crecimiento que tiene la República Argentina” y anunció que “en poco tiempo más estará terminado el proyecto ejecutivo para licitar el Centro de Promoción Profesional, que elevará la formación y la oferta educativa. Y esto es porque escuchamos a todos. Alguien dijo, alguna vez, que gobernar es escuchar”.

Para finalizar, destacó el trabajo con “la Universidad Nacional de La Pampa que, en un convenio con la Sociedad Rural, se hará cargo de la responsabilidad educativa que tiene el Colegio Agropecuario, de enorme prestigio”.