Ziliotto gira a la Legislatura los proyectos para garantizar alimentos y obra pública

El mandatario provincial precisó que «son herramientas extraordinarias y tienen una vigencia de 180 días». Sobre el aporte solidario dijo que «no estamos poniendo en marcha ningún impuesto. Impuesto es el que quiere poner el Gobierno nacional gravando el salario de los trabajadores». Serían 4.000 los contribuyentes que aportarían.

El gobernador Sergio Ziliotto dio detalles de los dos proyectos de ley que enviará este martes a la Legislatura que tienen como objetivo paliar la situación provocada por la política económica del Gobierno nacional. La Provincia espera recaudar unos 10 mil millones de pesos para atender a las familias más necesitadas.

«Son herramientas extraordinarias y tienen una vigencia de 180 días. El primer proyecto es para garantizar el acceso a los alimentos de los sectores vulnerados por la política económica de Nación; y el otro, es para garantizar la continuidad y finalización de nuestro programa de obras públicas», explicó.

Ziliotto ofreció una conferencia de prensa este lunes en el Salón de Acuerdos con la presencia de ministros y funcionarios del Ejecutivo y también participaron diputados y diputadas del Frente Justicialista Pampeano (FreJuPa).

Garantizar alimentos

Sobre el proyecto para garantizar alimentos a los sectores más vulnerables, el Gobernador detalló que en el Presupuesto 2024 hay una partida de 10 mil millones de pesos. «Con la crisis económica, el impacto de la inflación y la suba indiscriminada de los alimentos estamos previendo una inversión que va a duplicar lo que habíamos previsto», comentó.

«Como habrá muchas familias que, lamentablemente, van a caer bajo la línea de indigencia, tiene que estar el Estado presente, involucrado en defender a los que menos tienen», afirmó.

«En el proyecto, hay dos herramientas que necesitamos que el Poder Legislativo nos de la facultad para disponer nuevos recursos. En primer lugar, es un cambio en el destino del gasto. Recursos que eran aplicados en el territorio de forma discrecional ahora van a tener la afectación específica de garantizar alimentación en cada una de las 80 localidades de la Provincia», dijo.

La segunda herramienta «es un sistema de aporte solidario y extraordinario». Aclaró que no se trata de un impuesto, sino de un aporte extraordinario. «No estamos poniendo en marcha ningún impuesto. Impuesto es el que quiere poner el Gobierno nacional gravando el salario de los trabajadores», aseguró.

«Estamos demandando un aporte extraordinario a quienes tienen la posibilidad de ayudar al otro y tienen una mayor capacidad contributiva. Vamos a incrementar la tasa de Ingresos Brutos del sistema financiero. Poner en marcha un esquema de solidaridad como hicimos en la pandemia», dijo.

Agregó que «el sistema financiero tiene capacidad y la posibilidad de aportar. Todos los ciudadanos aportan al sistema financiero y los servicios que presta. Durante seis meses harán un aporte extraordinario».

Explicó que las entidades bancarias no trasladarán a sus clientes el costo de este aporte, habida cuenta que el BLP, por su mayor presencia en el mercado, actuará como regulador,,

«En segundo lugar, aquellos contribuyentes que tienen en su propiedad 5 o más inmuebles urbanos o la valuación fiscal de todos sus inmuebles supera los 50 millones de pesos.

En tercer lugar, vamos a implementar un aporte extraordinario a los titulares de vehículos, llamados de alta gama. Son los autos y vehículos 4×4 que tengan un valor para la Dirección de Rentas, a enero de 2024, superior a los 40 millones de pesos. Ni los inmuebles rurales ni lo vehículos vinculados a la Producción están alcanzados por el aporte. Nuestro principal objetivo es la producción y el trabajo».

Dijo que la alícuota para estos casos será de entre un 2% y un 3%.

Aporte salarios públicos

«El cuarto item tiene que ver con un aporte de los altos salarios públicos. En el marco del apego a la Constitución cada Poder (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) determinará cuál es la cuantía de lo que nosotros por ley vamos a crear que es el aporte extraordinario a los altos salarios públicos», explicó.

«Con este proyecto de ley la idea es recaudar 10 mil millones de pesos. Mayoritariamente van a salir del sistema financiero», aclaró.

«La cantidad de contribuyentes que están alcanzados por el aporte solidario por la posición de bienes inmuebles o muebles son alrededor de 4.000. El esfuerzo de unos pocos para el beneficio de muchos. Sobre el salario cada poder determinará a quienes alcanza», completó.

Obra pública

Ziliotto dijo que el segundo proyecto de ley «es para que se autorice al Poder Ejecutivo a realizar todos los actos administrativos y convenios con Nación para tener las herramientas y hacernos cargos de las obras y terminarlas. Necesitamos la anuencia del Gobierno nacional porque vamos a estar interviniendo en otra jurisdicción. Que nos den las herramientas para salir a defender la obra pública».

Comentó que «estamos planteando al Gobierno nacional que nos permita terminar viviendas, como el ProCreAr de General Pico, Santa Rosa y Toay. Que esas 630 viviendas se puedan utilizar también para mejorar la oferta de alquileres. Mentira que la derogación de la ley de alquileres aumentó la oferta, aumentó el precio», afirmó.

Jubilación anticipada

El primer mandatario provincial se refirió también al proyecto de jubilación anticipada para agentes de la administración pública provincia y municipal.

Reveló que son 1.178 los agentes que están en condiciones de acceder a ese beneficio de jubilarse con 30 años de aportes, con 55 años las mujeres y 60 los varones.

«Llegamos a un momento en que en cierta manera tenemos que establecer mecanismos de ver como en pos de la eficiencia del Estado poder determinar quienes ya por edad o por cuestiones tecnológicas puedan retirarse. También podemos hacer referencia al sistema de salud de quienes estuvieron en la trinchera. En esos cinco años será una jubilación extraordinaria que garantizará el 82% móvil hasta la ordinaria. No cobrarán menos. También beneficiará a los municipales. El monto lo financiará hasta el 82% móvil el Estado provincial. Es un sistema virtuoso que termina beneficiando al Estado», dijo.

Pacto de Mayo

Sobre la convocatoria del Gobierno nacional a firmar el denominado Pacto de Mayo, el gobernador Sergio Ziliotto dejó en claro que «siempre vamos a buscar el diálogo, pero cuando uno dialoga y del otro lado se busca solo la imposición es muy difícil un acuerdo».

De forma retórica se preguntó: «se plantea un nuevo pacto, pero por qué no cumplimos con los pactos existentes como la Constitución y las leyes que devienen de su aplicación. ¿Cómo voy a discutir un nuevo sistema de coparticipación con el Presidente cuando no me transfirió lo que corresponde por coparticipación federal?».

Por otro lado, se refirió a los recortes de fondos a La Pampa que hasta el primero de marzo superaban los 18 mil millones de pesos.

«Se discute el absurdo, el Presidente habla de recursos discrecionales, mentira, no son recursos discrecionales, son recursos no automáticos que están anclados en leyes especiales vía afectación específica o en convenios de parte. No es que el presidente los puede disponer como quiera, no», enfatizó.

«No están mandando violando normativas y convenios. Esa deuda de 18 mil millones de pesos hasta el primero de marzo, tiene un anclaje jurídico. Estamos agotando la vía administrativa para reclamar judicialmente», anunció.

Insistió que «¿cómo va a haber un nuevo pacto, cuándo se está incumpliendo la Constitución y sus leyes».