Ziliotto informó que en 22 meses se invirtieron $24.000 millones en obras públicas

El gobernador Sergio Ziliotto dio a conocer la cifra, en el marco de la licitación del nuevo Sistema de Transferencia y Red de Agua Potable -Zona Sur, Etapa 1- de General Pico, que demandará una inversión cercana a los $340 millones. El volumen de inversión “marca un gran involucramiento del Estado, que desde nuestro punto de vista ideológico debe tener capacidad y decisión de intervenir en la economía porque eso genera mejor calidad de vida, reactivación económica y trabajo” señaló el Gobernador.



El mandatario pampeano fue recibido en el salón MEDANO de General Pico por el viceintendente a cargo del Ejecutivo, Daniel López. En la apertura de sobres de la licitación estuvieron el ministro de Obras y Servicios Públicos, Juan Ramón Garay; el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton; el administrador de la Administración Provincial del Agua, Fabricio González Martín; el diputado provincial Martín Balsa; la diputada provincial Carina Pereyra; concejales; funcionarios y empresarios oferentes.

López agradeció la presencia de la comitiva oficial y afirmó que “la obra que se licita es la concreción de aquello que se había prometido y hoy se está cumpliendo, como el Gobierno provincial siempre lo hizo. Que el Estado esté presente para dar respuesta a una demanda que mejora la calidad de vida de vecinas y vecinos, es para agradecer”.

Obras públicas

El Gobernador explicó que uno de los principales objetivos de su gestión, “en el marco de una concepción ideológica en cuanto a cuál debe ser el rol de Estado, y una política histórica en la provincia de La Pampa en todos los gobiernos que me antecedieron, tiene que ver con la inversión pública para generar infraestructura social y también económica”.

En este sentido afirmó que “por distintas razones pudimos mantener el nivel de inversión pública de una forma muy importante a pesar de la pandemia. Si bien tuvimos que aumentar el presupuesto de Salud en un 30% no dejamos de invertir en lo que también genera actividad económica y trabajo registrado, aún en épocas de crisis económica o sanitaria”.

“Esta obra que hoy estamos licitando en General Pico y también otra que se está licitando en Santa Rosa (ampliación y refacción de la sede del Ministerio de Desarrollo Social en General Pico) integran un paquete de nuestras primeras 120 obras en estos 22 meses de gestión, que superan los 24.000 millones de pesos. A eso hay que sumarle todas las obras que venían en ejecución y que se habían licitado de la gestión de Carlos Verna”.

Precisó que lo detallado en relación a obra pública, “marca un gran involucramiento del Estado, que desde nuestro punto de vista ideológico debe tener capacidad y decisión de intervenir en la economía porque eso genera mejor calidad de vida, reactivación económica y trabajo”.

En relación al número inédito de obras e inversión, el mandatario provincial destacó el acompañamiento del Gobierno nacional, “lo que nos da un enorme plus. Como saben es nuestra decisión planificar y seguir ejecutando obras de esta magnitud porque son necesarias”.

“Tanto las obras de la semana pasada como la que licitamos recién, tienen que ver con brindar servicios públicos de calidad, para que tengan mejor calidad de vida cada uno de las y los piquenses; en ese sentido es una enorme satisfacción venir a Pico a traer las soluciones, que la gente requiere y porque realmente estamos decididos a dar esas respuestas”.

Confianza en el rumbo económico

Otro de los puntos abordados por Sergio Ziliotto fue un nuevo monto crediticio destinado al apoyo a PyMEs, “el primer análisis que hacemos quienes integramos el equipo de Gobierno, incluido el Banco de La Pampa y el FoGaPAm, es de una enorme satisfacción”.

“Nos genera optimismo ver que los empresarios, los comerciantes estén confiando en el rumbo económico que lleva adelante el país y arriesgan tomando créditos y emprendiendo nuevas actividades, ampliando el giro de su negocio”, afirmó.

Detalló que la línea de crédito está destinada a capital de trabajo y que es para todos los sectores económicos. “Pusimos una cartera inicial de 1.000 millones de pesos, se agotó rápidamente; la semana pasada decidimos incorporar otros 1.000 millones de pesos, también se agotaron y por eso pusimos 1.000 millones de pesos más que a su vez tienen la contrapartida de un esfuerzo presupuestario importante porque es con subsidio de tasas. Estos créditos tienen no solo la posibilidad de un acceso a través del BLP, una garantía en el caso que sea necesario a través de FoGaPam, sino también tienen un mediano plazo, con meses de gracia y con un subsidio de 12 puntos por parte del presupuesto provincial”, amplió el mandatario.

“En el caso particular de General Pico nos llena de orgullo que sea la que más créditos tomó a través de sus empresarios y comerciantes. Vemos un horizonte que nos permite mirar con optimismo, porque aquellos que arriesgan todos los días tienen una gran perspectiva, confían en el país, más allá de todo el mensaje que nos quieran bajar desde algunos medios diciendo que este país no da para más o que hay que irse”, sostuvo.

Ziliotto destacó que “hay un hecho distintivo y es que el sector productivo ve condiciones y ve que hay un Estado presente que lo ayuda a achicar el riesgo y avanzar, que no es nada más que reactivar, dar trabajo y eso genera inclusión e igualdad de oportunidades”.

De 1.972 millones de pesos que se habían tomado en créditos hasta el último miércoles, “a General Pico correspondían 469 millones, y de acuerdo a la distribución que tiene la ciudad –se toman los créditos por sucursal, con zona de influencia- el sector del agro es el que más tomó crédito, después sigue el comercio, los servicios y la industria. Nosotros no discriminamos sectores económicos, la reactivación pasa por todos los sectores”, afirmó.

Acueducto del río Colorado

“Los recursos para el Acueducto (Santa Rosa-General Pico) van a estar en el presupuesto que vamos a aprobar en el Congreso de la Nación. Es un compromiso del presidente (Alberto Fernández), firmamos el convenio con él, con el jefe de Gabinete, con el ministro del Interior y con el ministro (de Obras Públicas, Gabriel) Katopodis”, concluyó.

Finalmente indicó que “hay un monto inicial de presupuesto y a su vez también la factibilidad financiera para ejercicios futuros. Creo no equivocarme que para el ejercicio 2022 hay 3.800 millones de pesos de inversión global en la obra del Acueducto”.