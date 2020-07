Alvear: concurso fotográfico“La Pampa es mIA”

Con motivo de conmemorar el “Día de La Pampa” en nuestra localidad, la Dirección de Cultura invita a participar del Concurso fotográfico “La Pampa es mIA”. Para reivindicar el sentido de pertenencia que tenemos con nuestra tierra, la propuesta es fotografiar situaciones laborales, relaciones interpersonales, contextos o ambientes, momentos del día, paisajes, etc, configurando así la vida de los pampeanos.

La recepción de fotografías se realizará únicamente a través de la dirección de correo electrónico de la Dirección: cultura@intendentealvear.gob.ar , desde el Sábado 4 hasta el domingo 12 de julio hasta las 23:59. A partir del Lunes 13, las fotografías serán exhibidas en una carpeta titulada “Concurso fotográfico: La Pampa es mIA” en la fanpage “Dirección de Cultura de Intendente Alvear”, para ser sometidas a la votación del público, hasta el Domingo 19 a las 23:59. El público podrá votar presionando “Me gusta” en todas las fotografías que considere de su agrado. Las más votadas formarán parte de un video-clip a proyectarse en la celebración por el Día de La Pampa, el lunes 20 de julio en las redes sociales de la Municipalidad de Intendente Alvear. Además, la fotografía más votada recibirá un premio que será adjudicado durante la mencionada celebración.

BASES Y CONDICIONES

De los participantes:

Podrá participar toda persona interesada, sin límite de edad.

Cada participante deberá detallar, en el cuerpo del correo electrónico, los siguientes datos:

Apellido y nombre:

DNI:

Teléfono de contacto:

Declaración de autoría. (Texto sugerido: Por medio del presente correo electrónico, declaro bajo juramento que todas las fotografías enviadas por mí, (NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO), DNI Nº (NÚMERO), son de mi autoría y no han sido premiadas en certámenes anteriores.)

De las fotografías:

Se admitirá todo tipo de fotografía digital, con o sin edición.

No serán admitidas las fotografías con firmas de autoría o marcas de agua. Tampoco deben estar enmarcadas en recuadros definidos.

La extensión de los archivos debe ser “.jpg”. La calidad de los mismos debe ser intermedia, para facilitar su exhibición en Facebook, pero a su vez para apreciarse con buena definición durante la proyección del video-clip.

El número de fotografías por participante es ilimitado. No obstante, los organizadores se reservan el derecho de privar de la instancia de votación pública aquellas que resulten redundantes, no respeten la temática del concurso o contuvieran manifestaciones de violencia, xenófobas, racistas, discriminatorias o cualquier otra falta de respeto y de responsabilidad.

Las fotografías no deben haber participado de otros concursos o certámenes, aunque no es excluyente su exhibición previa.

Del concurso:

La recepción de las fotografías se realizará a través de la dirección de correo electrónico cultura@intendentealvear.gob.ar, desde el Sábado 4 hasta el domingo 12 de julio hasta las 23:59.

A partir del Lunes 13, las fotografías serán exhibidas en una carpeta titulada “Concurso fotográfico: La Pampa es mIA” en la fanpage “Dirección de Cultura de Intendente Alvear”, para ser sometidas a la votación del público, hasta el Domingo 19 a las 23:59.

En la mencionada carpeta, no se permitirá ninguna referencia a los autores de cada fotografía, y cualquier vinculación entre obras y autores/as durante los tiempos del concurso será motivo de exclusión.

El público podrá votar presionando “Me gusta” en todas las fotografías que considere de su agrado.

Las más votadas formarán parte de un video-clip

La fotografía más votada además recibirá un premio que será adjudicado durante la mencionada celebración.