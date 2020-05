Alvear: incendio afectó cielorraso de una vivienda

Un incendio se desató esta tarde en una vivienda ubicada en calle Perito Moreno 150, al sureste de la localidad, que afectó parte del techo en el interior del inmueble. No había moradores en el lugar y los vecinos alertaron a la policía. La rápida intervención de los bomberos voluntarios contribuyó a que no ocasionara mayores daños.

Según el informe recogido, el foco ígneo comenzó en un cajón de madera que se encontraba en la cocina y se extendió a la parte superior de ese sector dañando el cielorraso cuya construcción es de plástico (pvc).

No hubo que lamentar otros daños. Cabe destacar la actitud de vecinos que dieron aviso a la policía al notar la presencia de humo en la casa sin habitantes. Los servidores públicos sofocaron de inmediato el incendio.