Alvear: operativo sin resultados tras denuncia por olor a agroquímicos

Alrededor de las 20 horas de ayer un vecino de la localidad alertó telefónicamente a la policía local sobre la presencia en la zona Este y Sureste principalmente de un fuerte olor propio del que emana un producto agroquímico tras ser aplicado.

El aviso a la fuerza policial derivó en una comunicación con el agente fitosanitario municipal, ingeniero agrónomo Hernán Virano, quién procedió a recorrer la zona. “Hubo un llamado a la comisaría y enseguida me avisaron porque los vecinos sentían un fuerte olor, sobre todo detrás del polideportivo y que se iba extendiendo hacia el Oeste”, dijo el profesional.

“Partiendo que en el municipio no había notificación sobre una aplicación, de inmediato comenzamos con el ingeniero Rodolfo Bengochea, de manera separada, con el recorrido de la zona teniendo en cuenta la dirección del viento. Anduvimos casi dos horas y no encontramos máquina pulverizadora realizando aplicación, tampoco circulando en calles vecinales”, añadió el agente fitosanitario a El Norte en movimiento.

“Que quede en claro que no descartamos una aplicación, que también se puede realizar con productos para el agro en terrenos o viviendas en zona más urbanizada. Si no se encuentra en el momento es muy complicado luego saber donde se ha realizado. Porque si te aplican en un patio donde no te ve nadie es muy difícil saber quien fue con exactitud por mas que sientas el olor en el ambiente.

Además de no poder ingresar en ese momento por ser propiedad privada”, agregó.

“Está bien que el vecino denuncie como sea cuando perciba olor a agroquímicos, hay normas por cumplir y desde el municipio vamos a actuar como corresponde y sancionar cuando se encuentren acciones que no están permitidas que perjudiquen la salud de los habitantes. Con lo ocurrido ayer seguimos investigando”, dijo Hernán Virano para culminar.