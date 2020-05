El intendente Bogino destacó la labor conjunta con Provincia

El intendente de Embajador Martini, Ariel Bogino, se refirió a cómo atraviesa la pandemia la localidad, oportunidad en la que destacó el apoyo del Gobierno provincial para contener la cuestión sanitaria y social.

Bogino contó que se trabaja acompañando los decretos del Gobernador, “hoy prácticamente tenemos abiertos los negocios que lo tienen permitido, trabajando de 7 a 18 y las caminatas se pueden hacer todos los días de 13 a 18”.

“La gente ha entendido bien, usa el barbijo y respeta las medidas preventivas. En la localidad no se puso un puesto de control en el acceso pero hay una persona encargada dentro del pueblo, principalmente para observar a viajantes y demás en la utilización de barbijos, guantes y que cumplan los requisitos necesarios para protegernos del virus”, agregó.

Respecto a la cuestión social producto de la pandemia, el jefe comunal destacó el apoyo del Gobierno provincial, “tenemos un acompañamiento muy bueno de Provincia, a nivel nacional tuvimos lo de ANSES, donde trabajamos con la asistente social acompañando a las familias. Al principio fue muy duro porque estaba la economía cerrada pero con apoyos de mercadería y de elementos para cubrir las necesidades de la gente por parte de Provincia, logramos salir adelante. El Gobernador lo primero que nos dijo en una teleconferencia fue que no debe faltar la comida en los pueblos”.

“Es un momento difícil, lo bueno es el acompañamiento del Gobierno provincial desde un principio, al igual que nos tocó en otras oportunidades, como en las inundaciones, siempre nos acompañó. Es lo principal y sirve para no sentirnos, los intendentes, solos a la hora de afrontar este tipo de situaciones”, concluyó.