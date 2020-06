“Búsqueda del virus”: 30 testeos se hicieron en Bernardo Larroudé

Desde el Ministerio de Salud del Gobierno de La Pampa, se continuó este fin de semana con el desarrollo del programa “Búsqueda Activa en contexto de Covid-19” en seis localidades. Una de esas jornadas tuvo lugar en Bernardo Larroudé este sábado, en donde alrededor de 40 transportistas concurrieron a la charla informativa que se llevó a cabo en la salón de usos múltiples municipal y luego, 30 de ellos, accedieron a realizarse el hisopado de manera voluntaria.

El equipo de Epidemiología estuvo integrado por la directora, doctora Ana Bertone, doctora Selva Alvarez, doctora Nora Aguirre, el jefe de Zona Sanitaria doctor Carlos Benítez; que contó con la colaboración de los doctores Oscar Más, a cargo del Centro Asistencial local “Dr. Luis R. Maza” y el doctor Gustavo Martínez Nievas, director del Hospital Reumann Enz de Intendente Alvear. Acompañó el intendente municipal José Luis Gallotti.

Abrió el acto el doctor Oscar Mas explicando el motivo y el objetivo de la reunión, para dar paso a la charla informativa por parte de las profesionales provinciales.

A continuación se procedió a realizar los hisopados a 30 camioneros, que concurrieron a la Centro Asistencial de manera voluntaria. Estas muestras serán analizadas, dentro de las próximas 72 horas, en el Laboratorio del Hospital Gobernador Centeno, de la ciudad de General Pico.

El rastreo permite mantener un monitoreo preciso en las poblaciones donde algunos de sus miembros, por razones laborales, deben salir de la provincia y exponerse a lugares donde existe circulación viral, como es el caso de los transportistas. El trabajo que realizan se encuadra entre los denominados “esenciales”, habida cuenta que son quienes distribuyen alimentos, medicamentos y combustibles, entre otros artículos indispensables, en todo el territorio.

NO ESTIGMATIZAR

Varios de los trabajadores que estuvieron el charla inicial hicieron preguntas para evacuar algunas dudas y aprovecharon para manifestar que no se debe estigmatizar a los camioneros, “ya que la mayoría toma los recaudos para evitar el contagio”, indicó uno de ellos. “Cuando vamos a los puertos está todo preparado, hay protocolos que cumplir”, acotó otro transportista. “Nos quedamos dentro de los camiones, llevamos nuestra comida y hasta los cigarrillos para no tener que parar durante el viaje, salvo por extrema necesidad”, añadió.