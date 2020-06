Caso positivo en Realicó: el camionero es chofer de la empresa Roberto Luis Martínez SRL

A través de la red social de Facebook, Diego Martínez, apoderado de la empresa Roberto Luis Martínez SRL, anunció que el camionero que dio positivo de Covid-19 es chofer de su flota de transporte de combustible. “El cual se encuentra aislado, al igual que los contactos estrechos, todos en perfecto estado de salud”, dijo y pidió “comprensión y empatía”.

COMUNICADO DE DIEGO MARTÍNEZ

El vecino realiquense postéo lo siguiente:

“Caso COVID-19 en Realicó:

En el Marco de Búsqueda Activa de COVID-19 por parte del Departamento de Epidemiologia de la Provincia de La Pampa y su llegada a Realico, realizando una capacitación y posterior hisopado voluntario al personal de riesgo y esencial como son los Choferes de Camiones. La Empresa Roberto Luis Martínez SRL, Transporte de Combustible, invitó a todos sus choferes que se encontraban sin viaje, a realizarse el mismo. Concurrieron a dicha muestra muestra, tanto choferes como personal administrativo de la correspondiente Unidad de Negocio.

Como resultado del mismo, se ha detectado un CASO POSITIVO en la Flota, el cual se encuentra aislado, al igual que los contactos estrechos, todos en perfecto estado de Salud.

Cabe aclarar que tanto el chofer como la Empresa poseen su protocolo al respecto y de hecho hace un tiempo tuvimos un caso sospechoso que luego arrojo resultado Negativo. En este caso, la persona en cuestión, no estuvo en la Localidad los últimos 8 días, regresando al pueblo el viernes por la tarde y participando del Hisopado el sábado a la mañana.

Tanto la Empresa como Salud Publica están actuando según indican los protocolos del caso.

Es dable aclarar que se denomina contacto estrecho a aquella persona que permaneció mas de 15 minutos con una persona infectada, en un ambiente cerrado y sin las protecciones necesarias.

Rogamos a la comunidad desde nuestro humilde lugar, mucha tranquilidad, respeto por el enfermo y su familia, y sobre todo, la Empatía necesaria y tan escasa o nula con cuestiones de esta índole.

Todos procedimos como correspondía y lamentablemente el caso apareció como era de esperar. Por favor, no bajemos nunca la guardia porque el virus esta mas fuerte que nunca, pero con las barreras de mitigación, podemos hacer que no sea propagado tan rápido.

Nuestra solidaridad y apoyo para con el chofer y toda su familia.

Al resto, le rogamos comprensión y Empatía”.

Saludos a todos.

Diego Martínez

Apoderado

Roberto Luis Martínez SRL