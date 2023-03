Ceballos festeja 113 años de vida con una cena y obras en marcha

Destacando el Plan Provincial Mi Casa y el programa nacional Argentina Hace como motorizadores de la economía local, el intendente de Ceballos, Fernando Bono, contó cómo la localidad recibe este 113° Aniversario.

En diálogo con la Agencia Provincial de Noticias contó que hay varias obras en marcha; además, hizo referencia al importante movimiento que genera la actividad deportiva y consideró que las últimas heladas y la sequía han perjudicado notablemente la situación agrícola.

Sobre los festejos por el aniversario, sostuvo “serán austeros”, con una cena gratis para la gente de la localidad y algún número musical. El jefe comunal tuvo palabras de agradecimiento para el Gobierno de La Pampa “que siempre nos acompañó”.

“Este 113º Aniversario de Ceballos nos encuentra con varias obras en marcha que genera muy buen movimiento. Con el programa Argentina Hace estamos refaccionado parte de la plaza central y la otra parte la hacemos con dineros del municipio, comenzamos la construcción de 4 viviendas, se terminó de refaccionar la casa de la Policía y ahora empezamos con el destacamento policial. El año pasado se hizo cordón cuneta y ahora se están realizando los canales y entoscado de calles como para comenzar con el asfalto”, repasó.



Argentina Hace y Plan Mi Casa

Respecto a los programas Argentina Hace y Mi Casa dijo: “Estos son programas, el primero nacional y el segundo provincial, son muy buenos porque nos permite a los municipios poder manejar los fondos, se han pedido diferentes cotizaciones a varias empresas y están ocupando mano de obra local”.



Sequía y heladas

“Cuando uno charla con la gente más grande ve que no se acuerda que haya habido heladas en febrero, pegó muy fuerte y heló muchos cultivos. Por otra parte la seca es muy grande por lo que hay muy poco que se va a salvar, sabrá Dios que rindes darán. Creo que este año es clave, va a jugar mucho la variedad de los cultivares y el lote antecesor que venga, va a ser muy complicada la situación”, manifestó.



Actividades

En cuanto a actividades deportivas, “se ha trabajado muchísimo el año pasado y tenemos mucho más para este 2023, lo mismo en la parte cultural con distintos talleres, también en el aspecto social y salud. Tenemos mucha gente con problemas de salud y el municipio de Ceballos atiende todos esos casos”.



Festejos por el 113º Aniversario

Aseguró que “los festejos van a ser muy austeros como para que nuestro aniversario no pase desapercibido, estamos organizando una cena gratis para la gente del pueblo y baile. En caso de que alguna persona de afuera quiera venir se le va a vender una tarjeta. La cena será en el SUM que tiene todas las comodidades para tal fin, de todos modos durante el transcurso del año haremos varias actividades”.



Mensaje

“Este será mi último aniversario como intendente de Ceballos y mi mensaje es simple, no voy a hablar de lo que hemos realizado porque está todo a la vista, uno ha dado lo mejor que ha podido y vamos a demostrar que muchas cosas se pueden hacer, el que no las quiera ver que Dios los ayude, la realidad está a la vista. El gran orgullo que tengo es que la mayoría de las cosas se hicieron por administración, muchas veces pedir al gobierno, ponerse traje y corbata es muy lindo pero más lindo cuando uno hace las cosas por administración municipal y funcionales al pueblo y a la gente, eso es una gran satisfacción”, sostuvo.

“En estos años de gestión he sido un iluminado porque encaré obras sin plata, siempre se me abrieron las puertas y conseguimos terminarlas, he sido visionario en muchas cosas con el gran apoyo del Gobierno provincial que no es poca cosa. Cuando uno tiene alguien donde apoyarse da más animo también”, prosiguió el jefe comunal.

A modo de cierre dijo ser “un agradecido a los diferentes gobernadores, Oscar Mario Jorge, Carlos Verna y el actual gobernador Sergio Ziliotto, y también de los diferentes secretarios de Asuntos Municipales. Cuando uno fue a plantear algo real nunca me dejaron a pata y eso es muy importante”.