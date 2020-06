Centenario de Alvear FBC: presentaron el libro “Elías vive en un mundo azul”

En el marco de las actividades programadas para la celebración del centenario de Alvear Fútbol Club presentaron anoche el libro: “Elías vive en un mundo azul”, en las instalaciones de la cantina de la institución, con la presencia del presidente Francisco Conchez, vicepresidente Raúl Rodríguez, ex futbolista Pablo Rosiere y el autor del ejemplar, Rubén Elías.

“Tuve el placer de leerlo y para todo futbolero y ni hablar para el hincha azul, es esencial en su colección”, subrayó Francisco Conchez, para dar comienzo a la ceremonia y darle paso al creador de la obra literaria, en donde Elías refleja en “más 50 años ligado al fútbol” una historia plena de amor, de alegrías e inmensa pasión para con la institución que este viernes 26 de junio arriba a sus primeros cien años de vida.

Elías relató que “en una de las reuniones que se hicieron para organizar los festejos propuse escribir un libro de mi vida dentro del club y me dijeron, dale, dale, y arranqué…me contacté con Homero (Gonzalez) quién lo editó”, dijo y agregó “que en paz descanse, mis respetos a toda su familia”.

“Nunca pensé que podía escribirlo, fue por ésta circunstancia especial y es una ofrenda de mi parte hacia el club que me dio tanto. En este libro vive mi persona, mi profesión y es minúsculo, nada, comparado con todo lo que el club me brindó y me permitió disfrutar del fútbol”, subrayó.

Elías cedió los derechos a la institución. “Ya estuve hablando con el presidente, que la comisión decida si quiere hacer edición para ponerla a la venta”, contó.

“Nos vamos a reunir con la imprenta y en los próximos días vamos a tener varios ejemplares a la venta, no es para lucrar con esta obra, es para que todo hincha azul pueda leerlo y emocionarse“, anunció Francisco Conchez y remarcó, “nos diste títulos, hiciste obras y ahora nos dejas esta joya, gracias Rubén”.

No pasó desapercibida la presencia de Pablo Rosiere en la mesa de presentación, invitado especialmente por Elías, “la solicité porque “Pali”me acompañó, jugando, en los tres campeonatos que ganamos en los años 1988, 2003 y 2013 el pentacampeón”, indicó.

Y a continuación dirigió la palabra Pablo Rosiere y consideró que “es muy importante para mí formar parte de este libro y de los 100 años de mi club, de mi casa, orgulloso también. Veo a Rubén muy emocionado y me hace emocionar, he vivido muchas cosas con él, me hizo debutar en primera división, le agradezco de corazón y sabe muy bien cuanto lo quiero”, dijo para finalizar.