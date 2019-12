Inauguraron obras y entregaron viviendas en Agustoni

Esta mañana tuvo lugar el acto de entrega de tres viviendas del Plan Provincial “Mi Casa”, y la inauguración de una planta de ósmosis inversa y 23 cuadras de asfalto en dicha localidad.Formaron parte de la ceremonia, el gerente de la Administración Provincial del Agua (APA), Mario Smith, concejales y demás autoridades municipales, quienes fueron recibidos por el jefe comunal, Luis Muñoz.

Smith comentó que la planta de ósmosis permite garantizar este servicio esencial para los vecinos, “es una cuestión de costumbre, cuando más tiempo pase la gente más se va a apropiar del lugar. Esta es parte de más de 100 obras que hemos hecho desde el APA tanto en agua como en cloacas, donde aportamos fondos para materiales y los municipios ponen la mano de obra”.

En este caso particular, la inversión fue de unos 750 mil pesos, “esto es agua mineralizada artificialmente”, explicó el gerente, quien informó que los trabajos se han realizado en más del 90% de las localidades provinciales.















Presidente de la Comisión de Fomento

Por su parte, Luis Muñoz expresó su satisfacción, al compartir este grato momento de entrega de viviendas e inauguraciones. Asimismo agradeció al Gobierno provincial por el permanente acompañamiento.

“Sabemos que no alcanza pero vamos a seguir trabajando para más viviendas, no queremos dejar de mencionar el resto de las inauguraciones, estamos orgullosos del trabajo conjunto entre Provincia y Municipio, este será mi último discurso como presidente de la Comisión de Fomento, no quiero dejar de agradecer al gobernador Carlos Verna, cada obra de nuestra localidad y decirle que es un orgullo para mí haber compartido cuatro años junto a él, solo me quedan palabras de agradecimiento para él y su equipo de técnicos, a mi querida comunidad gracias y hasta siempre”, manifestó.



Adjudicataria

En nombre de los beneficiarios de las viviendas, Paula Falkenstein consideró que “el hogar propio es sinónimo de estabilidad, de echar raíces, de asentarnos donde nos sentimos parte, donde todos los días somos felices. Agustoni nos adoptó, nos ofreció trabajo, proyectos y ese calor familiar que dejamos donde están los nuestros”.