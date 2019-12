Hallan una cámara oculta en el despacho del intendente Traverso

En la tarde de hoy se comprobó que dentro de un sensor de alarma ubicado en el despacho de la intendencia, se encontraba oculta una cámara.

El intendente municipal Francisco Traverso brindó información, acerca del hecho que generó gran impacto en el municipio, y que ya está siendo investigado por la justicia. Traverso explicó que “hemos descubierto que en la oficina del despacho del intendente municipal se ha colocado una cámara oculta, disimulada en un sensor de alarma. En el día de ayer ví ese sensor, es un sensor de alarmas… me llamó un poco la atención porque no estaba anteriormente, le saqué una foto y consulté con los secretarios.”

Asimismo, según explicó el intendente, el dispositivo estaba conectado a un cable que salía hacia el exterior, al patio interno de la oficina, y que se perdía entre el conjunto de cables que se pueden ver en el patio interno.

En la mañana de hoy deciden consultar con un ingeniero para saber específicamente de qué se trataba, y Traverso explicó que “…el ingeniero lo abre, lo estudia, y sí efectivamente corrobora que era una cámara; nos da también los datos de la cámara, nos dice que tiene como un almacenador de HD , de video, que es una cámara que filma pero que no graba sonido…es una cámara que es accesible, que está al alcance de cualquier persona digamos.”

“Primero que nada, decido llamarlo a Juan Cruz (Barton, intendente electo) y a la policía. Estamos a muy pocos días de que asuman las nuevas autoridades, y me pareció que era fundamental que él estuviera al tanto de este hecho que me parece gravísimo; en este momento también está viniendo hacia la localidad policía científica, se comunicó conmigo además el Fiscal General Armando Agüero, por lo que ésta situación ya está en manos de la justicia para que se investigue.”

Ante la consulta sobre posibles hipótesis, manifestó “No voy a hacer ningún tipo de conjeturas, pero es mi obligación darlo a conocer, en primer lugar al intendente electo, y por supuesto a toda la comunidad. No puedo saber si esto tenía un objetivo, si era (algo) para mí o para él (por Barton). Sí quiero que la justicia investigue, quién colocó esto, con qué objetivo se colocó y por qué”.





Juan Cruz Barton, por su parte, coincidió en manifestar su preocupación por esta acción y fundamentalmente en saber “a quién iba dirigido ésto” ya que estamos a muy pocos días del cambio de autoridades y generó una gran preocupación entre todas las autoridades. En referencia a los detalles que observaron durante la tarde de hoy (jueves) derivados de este hecho destacó que “la policía está trabajando, estuvo viendo cada una de oficinas, vimos también algunos elementos que estaban antes y ahora no están más…en fin, una serie de situaciones que llaman la atención y que lógicamente derivan de este hecho, que la verdad nos shockeó a todos”.