IPAV: comienza relevamiento de adjudicatarios

Será obligatorio para quienes estén en situación de cobro e incidirá en la eficiencia al aplicar el subsidio que compone la cuota.

En la mañana de este lunes, el titular del IPAV, Jorge Lezcano, anunció un relevamiento de adjudicatarios de viviendas sociales que estén en situación de cobro. Lo hizo acompañado de la gerenta de adjudicaciones, Erica Riboyra, y el gerente contable, Ramiro Rodríguez.

Será obligatorio para los 28.726 adjudicatarios de diferentes programas que aún están en situación de cobro. Se hará de manera online desde el sitio web del IPAV y servirá para conocer la situación socio económica de los habitantes de las viviendas sociales.

Lezcano aseguró que de esta manera, “avanzamos en un anuncio que hizo el gobernador, Sergio Ziliotto. Este relevamiento permitirá hacer más eficiente los recursos del Estado al aplicar el subsidio en la cuota mensual. No queremos aumentar la cuota, queremos hacer justicia. Las condiciones de las personas que tienen una vivienda social pueden haber variado y que haya quienes hoy puedan pagar la cuota pura del crédito y otras que no. Queremos cuidar al adjudicatario y ser eficientes en el uso de los recursos para saber a quienés se les da un subsidio”, reafirmó.

Aclaró que “las cuotas siempre van a ser de un valor social porque son viviendas sociales. Queremos que el que pueda pagar más entienda que está ayudando al que puede pagar menos. Hay gente que no puede pagar los mil pesos y otros que pueden pagarlos holgadamente y ahí es donde entra la parte social más involucrada que tener un valor único de la cuota. Es hacer más equilibrado el sistema sabiendo las condiciones de alguien que es adjudicatario de un bien social del Estado”.

“Vamos a avanzar en esa política que planteó el Gobernador de cuidar a los pampeanos asumiendo las responsabilidades que nos tocan a todos en esta política de Estado que es la vivienda. En cuatro años el gobierno macrista no nos permitió hacer viviendas. Hoy nos toca revitalizar esa situación dándole el valor que corresponde y viendo qué monto de subsidio se aplica de acuerdo a los ingresos actuales de los adjudicatarios”, cerró Lezcano.

Online

La gerenta de Adjudicaciones, Erica Riboyra explicó cómo se operativizará el relevamiento, “será una declaración jurada obligatoria y sólo para aquellas personas que recibieron una vivienda social y que actualmente se encuentran en situación de cobro. Quienes cancelaron sus viviendas no entran”, precisó.

“Queremos una información actualizada de quienes componen el grupo familiar que vive en la vivienda y también cuál es su situación socio económica. Nosotros tenemos esa información del momento que se entregó la vivienda y eso puede haber sufrido modificaciones”, agregó.

Indicó que “al ingresar al sitio van a encontrar un link en donde dice “IPAV digital” ahí deberán ir a “Mi IPAV” que es el mismo lugar de las inscripciones. Van a ingresar con el CUIL. Cuando se carga el CUIL el sistema ve si es adjudicatario o si se está inscribiendo. Van a tener que tener un mail, el CUIL y el DNI como primera medida. La documentación es sencilla y se va a cargar a través de fotos o escaneos”.

Agregó que “comienza este martes y será hasta febrero. Va a estar disponible el equipo del IPAV para acompañar a quienes tengan alguna dificultad como lo hemos hecho en el proceso de inscripción”.

“Es importante y obligatorio porque esto va a ser determinante para ver si una persona necesita del acompañamiento del subsidio o no. Quienes no completen la Declaración Jurada, el IPAV va a revisar su situación ante este organismo”, finalizó Riboyra.