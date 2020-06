José Alvarez: “La gente entendió que es un trabajador”

El intendente de Realicó, José Alvarez, habló de la situación en que se encuentra la localidad tras el caso positivo de COVID-19. “La gente se tranquilizó, el equipo de Salud tiene todo controlado y entendieron que se trata de un trabajador y que el contagio se produjo estando en tareas”, contó.Transcurrieron seis días desde la detección de un caso positivo de COVID-19 en la localidad de Realicó y en ese marco, el intendente destacó el comportamiento de la comunidad, la actuación del equipo de Salud Pública provincial en el medio y de la relación institucional con el intendente de la localidad cordobesa de Huinca Renancó, ubicada en el límite con la provincia mediterránea.

“La gente lo tomó con tranquilidad, únicamente hubo alteraciones los primeros días. Cuando fue la gente de Salud Pública se decidió aislar el caso positivo, también a los contactos estrechos y se hizo un estudio epidemiológico. Y este estudio dio negativo para hacer los hisopados, porque para eso sirve el estudio epidemiológico, para saber si se hacen o no los hisopados. Se le hizo a uno solo, la gente luego se tranquilizó”, contó.

Respecto a eso, agregó que “hubo mucha empatía, porque la gente entendió que el involucrado es un trabajador, que estaba cumpliendo tareas, que transporta los alimentos y abastece la localidad. En esta oportunidad sabemos que viajó a buscar combustible a la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una zona de amplia circulación viral”, remarcó.

Alvarez informó que el paciente se encuentra en la ciudad de Santa Rosa, aislado en un hotel y en buen estado de salud. “La gente aislada en Realicó también se encuentra bien. No hemos salido del estatus sanitario”, destacó.

El jefe comunal hizo hincapié en que el hospital local se encuentra preparado para atender estos casos. “Está preparado para la complejidad que tiene el hospital, en el caso de que se necesite más tenemos el hospital (Gobernador Centeno) de General Pico a 80 kilómetros, que está más preparado, con más camas de terapia”, puntualizó.

También se refirió el cumplimiento de los protocolos sanitarios en Realicó. “El uso de tapaboca en la localidad fue un hecho significativo, porque se habían relajado. La mitad de los que circulaban iban sin barbijos. Obvio que al otro día que se conoció este caso, estaban todos con los barbijos colocados. La gente entró a respetar el distanciamiento en los negocios y no se vio tanta circulación en plazas y centro”, comentó.

“Llegaron mucho (a la comunidad) las palabras del gobernador, debido al consenso que tiene el primer mandatario en Realicó. Además habló el ministro de Salud por una FM y fue muy claro, dio una clase y le llegó mucho a la gente. Por eso la comunidad se tranquilizó, porque sabe que la situación está controlada. El equipo de Salud Pública está trabajando”, afirmó.

Por último, Alvarez se refirió a los controles y al cierre del paso hacia la localidad de Huinca Renancó, ordenada por el intendente cordobés.

“Estuvimos hablando con el intendente de Huinca Renancó. Por supuesto que nos pasa a todos, a mi me tocó cerrar cuando hubo un caso en Huinca Renancó, ahora le tocó a él, la presión de la gente, el Comité de Crisis y decidieron cerrar el acceso. Tenemos una relación muy fluida, tanto comercial como profesionales que viajan constantemente. Pero a nosotros ese cierre no nos complica mucho”, confirmó.

“Me dijo que el cierre sería por pocos días, que iba a estudiar la circulación viral en la zona. Yo le expliqué que los estudios epidemiológicos de la Provincia que se hicieron, dieron buenos resultados. El caso llegó a Realicó el viernes y el sábado la Provincia lo detectó con este sistema de búsqueda activa que realizan, o sea, no hubo prácticamente circulación”, concluyó.