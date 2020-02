La Intersindical pedirá incluir la cláusula gatillo en el acuerdo salarial

“Nosotros decimos: cláusula gatillo sí”, aseguró la secretaria General del Sindicato de Trabajadores de la Salud de La Pampa, Mirta Viola. Además, anticipó otros reclamos que plantearán el próximo 27 de febrero.

Los mesa Intersindical de gremios estatales pedirá incluir la cláusula gatillo en el acuerdo de la pauta salarial 2020 con la Provincia, a pesar de la bajada de línea contraria del gobierno Nacional. Así lo dejó en claro, la secretaria General del Sindicato de Trabajadores de la Salud (SiTraSaP), Mirta Viola.

La negociación paritaria entre el Gobierno Provincial y los gremios iniciará el próximo 27 de febrero. Como se informó, en el temario de la convocatoria realizada por la Secretaría de Trabajo no figura el tratamiento de la pauta salarial para los trabajadores y trabajadoras estatales. En la nota remitida a los gremios, se detallan los tres temas a tratar en la reunión: fijar agenda paritaria para 2020; informe sobre la situación económica a nivel nacional y provincial y perspectivas; información de la Asignación Ayuda Escolar a efectivarse durante el año 2020.

“En la primera reunión la pauta salarial no se va a poder tratar porque no va a estar el dato de la inflación del INDEC de febrero. Para nosotros la pauta salarial debe ser con cláusula gatillo. Si bien Nación dice que no, nosotros decimos cláusula gatilló, sí, porque es la forma de mantener la paridad del salario con la inflación. El salario ya lo tenemos debajo y hemos perdido pero por lo menos lo mantenemos al ritmo de la inflación”, aseguró Viola.

Además de rechazar la pretensión del Gobierno Nacional de no incluir la clásula gatillo, Viola se mostró contraria a acordar aumentos por sumas fijas.

“No podemos estar de acuredo con las sumas fijas, para nosotros sería algo insuficiente. Nosotros no estamos de acuerdo, pretendemos porcentajes de aumento porque las sumas fijas significan una disminución del salario”, aseguró en diálogo con El Diario.



Asignaciones

La integrante de la mesa Intersindical dijo que los gremios estatales pedirán en la primera reunión la actualización del monto que se paga por asignaciones familiares. “Si bien no hace al porcentaje del sueldo es muy importante. La asignación por hijo está casi la cuarta parte de lo que paga Nación, es muy baja. Pretendemos que la asignación por hijo y por hijo discapacitado sean las que más suban, que tengan una paridad con la de Nación”, anticipó.

Otro de los planteos que realizarán los gremios en la mesa paritaria es que se derogen los artículos 27 y 28 de la Ley de Presupuesto que se refiere a las licencias por enfermedad. “Seguimos peleando por la derogación de los artículos 27 y 28 que nos quita derechos a los trabajadores. Estamos de acuerdo que los funcionarios pierdan las vacaciones no gozadas, no nos metemos porque eso es político y que lo resuelvan ellos pero sí con respecto a los trabajadores. Hay una ley que nos da derecho a enfermarnos y cobrar salario. No es justo que no se nos paguen las vacaciones adeudadas y nos obliguen a tomar las licencias”