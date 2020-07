“Llegó tarde el pedido de Agustina García y muy lejos de la realidad está esa expresión de que la Residencia de Ancianos corre riesgo de cerrarse”, indicó a El Norte en movimiento el intendente municipal Juan Cruz Barton. “Hace 20 días que estamos abocados en el tema junto con el Gobierno provincial. Hoy desde el municipio depositamos 200 mil pesos, más el dinero($69.000) que se recauda mediante la cuota solidaria que los vecinos aportan a través de las boletas de la Coseria, es para el pago de sueldos y aguinaldos, ellos sabrán en dónde utilizar este monto. Pero, no solo eso, hay un trabajo para solucionar el problema de fondo, con varios frentes abiertos. Tal cual lo hicimos con otra institución del medio”, subrayó, recordando la situación que atravesara meses atrás la Asociación ‘Juntos y Unidos Podemos’. “Que también venía con dificultades financieras por abandono de la gestión nacional anterior”, dijo y añadió “ahora hay un gobierno nacional presente, la Provincia siempre estuvo y se agrega un municipio también apoyando y para gestionar por nuestras instituciones”, afirmó.

Por medio de un proyecto de resolución, la diputada provincial Agustina García por el bloque Unión Cívica Radical (UCR), solicitó la semana pasada al Poder Ejecutivo Provincial que arbitre las medidas necesarias para interceder ante el peligro de cierre de la Residencia de Ancianos ‘Nuestra Señora de Fátima’ de nuestra localidad. La legisladora se basó en un artículo periodístico publicado por un matutino provincial el pasado 1 de julio, con expresiones del presidente de la comisión directiva, Horacio Luis.

“En el acto por el Día de la Independencia tuve la oportunidad de hablar con Agustina, me parece bien que lo haga como legisladora y como alvearense, tiene todo el derecho, pero lo que plantea en el proyecto de resolución que presenta en Diputados como que llega algo tarde. Charlamos en buenos términos sobre esta situación y sirve como apoyo, pero muy lejos de la realidad está que la Residencia de Ancianos corre riesgo de cerrarse”, dijo.

“Horacio Luis conoce muy bien lo que estamos haciendo, he tenido varias reuniones con él analizando los ingresos e egresos. Sabe de nuestras acciones ante el ministro de Desarrollo Social, Diego Alvarez, e incluso esta mañana me ha llamado el gobernador Sergio Ziliotto para hablar sobre este tema y para tener un encuentro la semana que viene en Santa Rosa por otros proyectos. La Residencia de Ancianos está en la agenda, aunque el gobernador tiene pleno conocimiento de la situación”, adelantó a este medio el jefe comunal.

“Por otro lado estamos detrás de los pagos de los ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción), que no están cobrando los empleados y sería una gran ayuda para la Residencia. La estabiblidad laboral está asegurada para todos. También nos ocupamos sobre la cuestión del terreno donde está emplazado el asilo que reclaman como propiedad desde la institución, no sería inconveniente, ni traba alguna, porque está en un inmueble provincial que también ocupa el hospital”, explicó Barton para culminar.