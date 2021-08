Los carpinchos buscando su hogar….

Queridos lectores:

Este espacio que fue creado en el 2018 busca generar conciencia ambiental mediante la reflexión de una breve columna y brindar pequeños tips para cuidar nuestro ambiente y nuestros recursos naturales…En esta oportunidad comienzo esta columna con una frase de Jon Krakauer. “…La naturaleza es un lugar despiadado, al que le traen sin cuidado las esperanzas, anhelos de los viajeros…”

Gaturro dice: “…Hoy el carpincho cruza caminos de asfaltos…Camina entre mansiones de mármol, casas fastuosas…Piscinas climatizadas, jacuzzis, quinchos de cristal…Pero el carpincho recuerda otras épocas…Cuando todo aquello era un hermoso pantanal…Donde la riqueza era la fauna silvestre…Donde el esplendor, lo suntuoso, eran los atardeceres…Donde lo verdaderamente invaluable era el equilibrio…Y el auténtico lujo, era la naturaleza…”

Que hermoso sería que el capincho estuviera jugando con sus amigos de los pantanos y no con mascotas…Que hermoso sería que tenga la posibilidad de refrescarse en esos pantanos naturales y no en una pileta de material…Pero el ser humano lo quiso así, pensó en la bella vista de su casa frente a esos paisajes naturales, sin importarle la fauna y flora autóctona….El ser humano invadió y destruyo su hogar…. ¿Y ahora?…Ahora ya es tarde, porque esos ambientes no se los podemos devolver, su casa fue casi totalmente destruida y ahora ellos buscan un lugar que les permita vivir….

Queridos lectores recuerden siempre esta frase, que dice “…Enseñar a cuidar la naturaleza es enseñar a valorar la vida…” Los espero la próxima semana y también me pueden seguir por la página de Facebook: 100% Vital.

Autora: Ing. Yamila L. Gerbaudo

E-mail: yami-lucre@hotmail.com