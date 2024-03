Mujeres exportadoras: “Estamos cambiando ‘la foto’ del comercio exterior”

En el ámbito del comercio exterior, cada vez son más las mujeres que se aventuran a emprender su camino con una determinación distintiva. “Se destacan por su valentía y compromiso para internacionalizar sus productos y servicios”, aseguran a la APN desde I-COMEX.

La Agencia de Inversiones y Comercio Exterior de La Pampa recopiló experiencias y desafíos de esas mujeres que lideran proyectos innovadores desde distintos rincones de la Provincia. “Con su visión inspiran un cambio significativo en el panorama empresarial”, afirman.

La presencia de mujeres liderando la oferta exportable pampeana es creciente y se destaca por su enfoque en proyectos originales, ambiciosos y distintivos. Industria creativa, Servicios Basados en el Conocimiento y Alimentos, son algunos de los rubros desde donde estas emprendedoras están desafiando el mercado con ideas originales que agregan valor tanto a nivel local como internacional. Su creatividad y determinación están marcando el camino hacia un panorama exportador más diversificado y competitivo, al tiempo que inspiran a otras mujeres a seguir sus pasos en el mundo empresarial.

Para Florencia Lafuente, representante de la empresa de servicios SmartCloud, el rol de la mujer en el mundo empresario refleja la transformación que han experimentado en la sociedad en general y destaca que en estos últimos años se puede ver que los puestos directivos de muchas empresas importantes están ocupados por mujeres, algo que hasta hace un tiempo era impensado.

“Las mujeres tenemos una forma diferente de pensar y vivir los negocios. Tenemos una capacidad infinita de multitasking y una visión más amable de las cosas. Además, aportamos diversidad en las opiniones y una forma de comunicación más efectiva y directa”, destaca.

Para Paula Kohan, encargada de PEK, una empresa dedicada a la intersección de tecnología y derecho, aunque el papel de la mujer en el mundo empresarial ha experimentado avances notables, aún persisten desafíos considerables, como la subrepresentación en puestos de liderazgo y toma de decisiones. Sin embargo, según su apreciación, se observa un cambio de paradigma, con una creciente comprensión en el sector empresarial sobre el valor que aporta la diversidad de género, reconociendo que la presencia femenina promueve la innovación y un enfoque más integral en la toma de decisiones, lo que se traduce en un factor clave para el éxito y la sostenibilidad empresarial.

“Las mujeres estamos cambiando “la foto” del comercio exterior, ya no se ven únicamente imágenes en donde los hombres ocupan todos los espacios, hoy las mujeres estamos creciendo, participando y comerciando”, resalta.

Tanto Florencia como Paula, quienes participaron en eventos internacionales acompañadas por I-COMEX, destacaron la importancia de este tipo de acciones, tanto para intercambiar conocimientos, establecer contactos a nivel global, ampliar su visión del comercio exterior, como para fortalecer su red de contactos profesionales.

Establecer conexiones con otras mujeres y aprender de sus experiencias es fundamental para impulsar continuamente el crecimiento femenino y superar juntas las barreras de género.

Florencia cuenta que según su experiencia, pudo notar que los eventos internacionales suelen estar dominados por hombres, y la presencia de una mujer líder o emprendedora a menudo es destacada. «Creo que lo importante es no dejarse opacar por esa situación y muy por el contrario sacar provecho, mostrar todo nuestro potencial y remarcar esto de ser “diferentes”, comenta Florencia y aconseja tomar cada oportunidad que se presenta, ya que considera que es una ocasión para apostar al desarrollo y avanzar a pesar de los obstáculos que puedan surgir simplemente por ser mujeres.

Respecto a los desafíos Paula cree que el principal suele ser personal: «Tenemos que darnos cuenta de lo que valemos y desarrollar la confianza en nosotras mismas para poder mostrarlo en el mundo empresarial». La empresaria pampeana considera que es un momento y lugar en el que la inclusión de la mujer es prioritaria, aunque aclara que en otras partes del mundo esta realidad aún no se ha materializado por completo, por lo que es imperativo seguir abogando por el crecimiento integral en todas las regiones.

En ese contexto, estima que persisten desafíos importantes, como la brecha salarial, las barreras para acceder a roles de liderazgo y los prejuicios y estereotipos de género arraigados en la sociedad. Superar estos obstáculos sigue siendo crucial para lograr la plena igualdad de oportunidades en el ámbito empresarial.

Las mujeres empresarias aún enfrentan desafíos únicos en el proceso de exportación. Para abordarlos, es importante contar con herramientas que promuevan la igualdad de género en el ámbito empresarial. En ese sentido, destacan las políticas implementadas por la gestión de Ziliotto, como es el caso del Programa de “Pampeanas Exportando”, que dispuso el Gobierno de La Pampa, destinado al acompañamiento de empresarias pampeanas en su camino a la internacionalización de sus productos y servicios.



Sistema comercial inclusivo

“Tenemos que poner en agenda el rol de la mujer en el comercio internacional porque a través de un sistema comercial inclusivo se generan grandes oportunidades.

En la Pampa hay empresarias altamente capacitadas que están exportando, mostrando al mundo todo su potencial y otras que están camino a la internacionalización. Queda mucho por hacer y nuestro desafío en este ámbito es generar instrumentos que permitan una mayor y más justa participación de la mujer”, señaló la gerenta de Comercio Exterior de I-COMEX La Pampa, Eugenia Paturlanne.

La sinergia entre el sector público y privado juega un papel importante en la creación de programas que impulsen la diversidad, inclusión y promoción de género en el ámbito laboral. La colaboración mutua permite combinar los recursos, conocimientos y perspectivas únicas de ambos sectores para diseñar e implementar iniciativas más efectivas y sostenibles.

El acompañamiento del gobernador Sergio Ziliotto respaldando a las mujeres en su participación en el comercio exterior a través de diferentes programas y formaciones es esencial. Así lo destaca Paula Kohan, quien cuenta lo importante que fue su experiencia en el Women Economic Forum de México en 2023: “Estamos en una provincia en donde importa la cuestión de género, no como una ideología, sino con políticas públicas concretas y eficientes; en esto podemos considerarnos de alguna manera privilegiadas”.

Pampeanas Exportando: una herramienta para las mujeres exportadoras

El programa Pampeanas Exportando es llevado adelante por la Agencia I-COMEX La Pampa y está dirigido a empresas conducidas por mujeres, que tienen potencial exportador o ya exportan y desean mejorar su desempeño en la internacionalización. Su objetivo es fomentar el liderazgo y la participación equitativa de las mujeres en los negocios internacionales, incentivando a más empresarias y emprendedoras a desarrollar sus negocios en el extranjero y exportar sus productos al mundo.

Para ser parte del programa y acceder a sus beneficios, las empresas deben cumplir con alguno de los siguientes criterios: tener socias mujeres con más del 50% de propiedad, tener puestos de liderazgo ocupados por mujeres (presidencia, dirección general, etc.), o tener al menos el 51% de los cargos directivos ocupados por mujeres.

Las mujeres empresarias están desempeñando un papel crucial en el ámbito de la exportación, contribuyendo significativamente al crecimiento económico y al desarrollo global. A pesar de los obstáculos, las mujeres empresarias continúan demostrando su capacidad para competir en el mercado global. Su creatividad, innovación y determinación están impulsando el crecimiento de la economía mundial y fortaleciendo las relaciones comerciales entre países. «Al apoyar y empoderar a las mujeres empresarias en el ámbito de la exportación, podemos crear un futuro más inclusivo y próspero para todos».