Provincia articula con empresas, gremios y municipios el reinicio de obras particulares

Una vez dictado el decreto normativo que habilita las obras particulares con sus respectivos protocolos, el gobernador Sergio Ziliotto instruyó al secretario de Trabajo, Marcelo Pedehontaá, para que se reúna con el titular de la Cámara de la Construcción, Hernán Pérez Habiaga y el titular de la UOCRA, Roberto Robledo a los efectos de articular la reactivación controlada del sector a partir del próximo lunes. En este mismo sentido, Pedehontaá, cuya cartera será autoridad de aplicación del decreto que exceptúa al sector de la cuarentena, mantuvo encuentros con la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso y el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, ciudades donde se concentra la mayor cantidad de obras particulares de la Provincia.

La decisión política del gobernador es acompañar la reactivación de todos los sectores económicos de la Provincia, incluido el de la construcción, pero siempre teniendo como absoluta prioridad la salud de todos los pampeanos.

Protocolo de funcionamiento

Se estableció que en las obras privadas regularizadas que se ejecutan a través de empresas constituidas recibirán, a través de la Cámara de la Construcción, los requisitos de funcionamiento donde entre otras cosas se establecerá el número de trabajadores que podrán emplearse en función a los metros cuadrados del domicilio donde se ejecuten.

La UOCRA rubricará el compromiso asumido junto a la empresa constructora y será la Secretaría de Trabajo la que, con toda la documentación conformada, expedirá las autorizaciones de circulación de los trabajadores.

Asimismo se estableció una autorización especial con validez de lunes a viernes, con vigencia entre las 8 y las 18, dentro de la cual se contempla el tiempo de traslado que requieran los trabajadores para circular entre sus domicilios y las obras en las que se desempeñen.

En el caso de los trabajadores no regularizados en empresas deberán asistir a la UOCRA, informar el domicilio donde realizan los trabajos, las características del mismo y tiempo estimado de realización. Con la certificación emitida por el gremio, será la Secretaría de Trabajo la que le provea el permiso de circulación correspondiente.

Circulación y control

Cabe recordar que el permiso de circulación nacional tiene plena vigencia, pero no tiene validez absoluta si no va acompañado por la autorización para circular que emite el Gobierno provincial.

El control de cumplimiento de las exigencias requeridas para desarrollar esta actividad no sólo es competencia de las organizaciones empresariales y gremiales, sino que intervendrán los municipios, que son quienes cuentan con información fidedigna sobre la cantidad de obras que están habilitadas.