Villa Mirasol: 115 años de una comunidad que estrecha lazos proyectando el crecimiento

El intendente de Villa Mirasol, Ariel Castaldo, se refirió a un nuevo aniversario de la localidad, hoy 3 de agosto cumple 115 años, y en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias (APN), remarcó que se trata de un cumpleaños “en tiempo de pandemia” por lo que la situación es similar a la del año pasado, a la vez que se esperanzó que en el 2022 “todo sea mejor”.

Castaldo apuntó a que “en este tiempo de pandemia uno trata de ser prudente y muy austero. En vísperas de un nuevo aniversario tenemos una localidad con una situación epidemiológica bastante tranquila y en lo personal, desde la Municipalidad, estamos haciendo todo lo que se puede”.

Puntualizó que “con el Gobierno provincial hay una relación excelente y debo destacarla. Lo dije en otras oportunidades, ese apoyo del Gobierno lo traduzco en la persona que es el secretario de Asuntos Municipales Rogelio “Kelo” Schanton, porque cada vez que recurro a él la respuesta es positiva e inclusive mayor al pedido que uno hace. Con eso te digo todo”, enfatizó.

Trabajo con las instituciones

Con respecto al trabajo con las instituciones intermendias consideró que “se presenta una realidad y es que esta pandemia y los cambios generacionales hicieron que hoy sea menor la participación de la comunidad en las cooperadoras y comisiones, debido a eso cayó toda esa responsabilidad en el municipio y lo estamos haciendo de la manera más responsable posible, es excelente la relación que tenemos con ellas”.

Destacó la tarea del médico y del equipo epidemiológico del Hospital “porque hacen un trabajo maravilloso al igual que la Policía”. Con respecto al Club Belgrano aseguró que se trata de “un aliado estratégico del pueblo porque no tenemos instalaciones municipales, ni salón de usos múltiples con que contar, entonces el club se transforma en ese SUM que no tenemos y allí se realizan todas las actividades municipales y de los colegios, trabajamos juntos y creo que ninguna gestión municipal anterior apoyó tanto al club como ésta”, afirmó.

Asfalto y cordones cuneta

Con respecto a proyectos para Villa Mirasol “estamos en tratativas con el Gobierno provincial y con la ilusión de que muy pronto podamos tener asfalto. Con recursos propios estamos haciendo desde hace varios meses los cordones cuneta y entoscado de calles y a la espera de que pronto se pueda tener alguna novedad sobre el asfalto en unas cuantas cuadras del pueblo”.

Agregó que “seguimos trabajando en eso y muy ilusionado de que muy prontito estará la aprobación del gobernador Sergio Ziliotto quien está trabajando en el tema y Villa Mirasol está incluido en el proyecto de asfalto para los pueblos de la Provincia, antes o después el asfalto llega”, resaltó.

Argentina Hace

Por otro lado se está esperando salir beneficiados con las obras del Plan Argentina Hace que vienen desde Nación, “todavía no se nos ha aprobado una obra muy importante para la localidad que consta de un salón para capacitaciones y aulas donde funcionaría el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) que actualmente lo hace en lugares alquilados. Ojalá salga ese programa también”, se esperanzó.

Situación social

Ariel Castaldo afirmó que “hoy en día Villa Mirasol no tiene pobreza estructural, pero si autmeó mucho la asistencia por parte del municipio” y explicó que en la Municipalidad “hay un equipo interdisciplinario con una trabajadora social y una psicóloga que hacen un trabajo impecable”.

En Villa Mirasol “se hace asistencia social y no asistencialismo, eso es lo importante, muchas veces uno estando dentro del sistema no se da cuenta que no es lo que se ve afuera o sucede en la realidad, pero es un tema que lo estamos llevando bastante bien”.

Añadió que “contamos con la ayuda del Ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez quien siempre está atento a que no nos falte nada en el pueblo, tenemos una excelente relación con el ministro y su equipo de trabajo”.

Mensaje sobre el aniversario

Como mensaje final en el aniversario manifestó que “solamente agradecimientos para con el Gobierno provincial, al gobernador Sergio Ziliotto, a sus ministros y demás funcionarios porque siempre dicen presente ante las necesidades de Villa Mirasol, y a la comunidad quiero agradecer el muy buen comportamiento que tuvimos como sociedad, los comercios, las instituciones y los vecinos asumieron las decisiones con mucha responsabilidad, me siento acompañado por toda la comunidad. Gracias y a seguir para adelante para que esto pase lo más pronto posible”, concluyó.

Historia

Villa Mirasol está situada en el Departamento de Quemú Quemú. La fecha fundacional del 3 de agosto de 1906 fue establecida en el año 1969 por la Comisión de Fomento del pueblo, ya que hasta ese momento no se contaba con una fecha puntual cierta. Se escogió, entonces, el día del fallecimiento de Juan Hanndorf, pionero en los primeros años de vida del poblado y el año en que la empresa “Colonización Stroeder y Cía.” puso en venta las tierras donde se asentaría la comunidad que dio los primeros pasos en la historia de Villa Mirasol.

El nombre escogido se debe a las garzas amarillas llamadas mirasoles que abundaban en las lagunas de la zona. La primera administración del pueblo fue la casilla de la empresa

“Colonización Stroeder y Cía.”, donde vivió Juan Hanndorf. En el año 1910, se inauguró la Escuela N° 67 el día 25 de mayo, coincidentemente con la conmemoración del centenario de la Revolución de Mayo, en un acto organizado por una comisión de festejos conformada para la ocasión y con la presencia de los niños y familias del pueblo que habían sido convocados.

Ese mismo año también comenzó a funcionar el Club El Progreso; en 1913 se creó el Registro Civil y; en 1923 comenzó a funcionar el Juzgado de Paz, que junto con el correo y la Comisión de Fomento tuvieron su primer edificio propio en el año 1929. Entre 1920 y 1923 se creó la Subcomisaría; en 1924 se inauguró la plaza central que ha sido a lo largo del tiempo lugar de encuentro para la comunidad; y años más tarde se fundó la Biblioteca Raúl B. Díaz y el Museo Rincón de Vida, importantes instituciones en materia cultural para Villa Mirasol.

En el año 1968, se inauguró la sede actual de la Municipalidad. Son dignos de mención, también, porque marcaron la historia del pueblo el Club Belgrano y actual Club Social y Deportivo Belgrano; el Club Independiente; el parque infantil Constancio Vigil construido en 1961; la Capilla María Auxiliadora; la Sala de Primeros Auxilios y el Hospital y Centro Geriátrico, que junto con la Cooperativa de Electricidad marcaron un antes y después para la comunidad en cuanto a la accesibilidad a los servicios requeridos; así como el Centro de Jubilados, y muchas otras entidades que reflejan el compromiso y pujanza de la comunidad para con el pueblo y su próspero desarrollo.