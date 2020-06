Ziliotto anunció créditos del BLP a tasa cero para el pago de aguinaldos

Se otorgarán con un plazo de 12 meses y tres meses de gracia y están destinados a Pymes, monotributistas y emprendedores quienes podrán utilizar el dinero para capital de trabajo. La línea de crédito también estará disponible para cooperativas. Asimismo, se renueva el programa del BLP de compras con tarjetas de crédito con un 25% de descuento y 3 cuotas sin interés. Tras enfrentar a la pandemia, que llevó un tiempo de redirigir recursos de la Provincia para fortalecer el sistema de Salud y la conciencia social de la sociedad, “que en su gran mayoría se ha comportado a la altura de las circunstancias, poniendo como prioridad la salud antes que el crecimiento, el desarrollo, la reactivación económica. Pero hoy, que hemos logrado un estatus sanitario que, no voy a dejar de recordarlo tenemos que defenderlo con uñas y dientes, no hay que relajarse bajo ningún punto de vista porque eso nos va a permitir seguir avanzando en la recuperación económica, y cuando hablamos de recuperación económica tenemos muy en claro que la economía crece, que se reactiva de abajo hacia arriba, no comulgamos bajo ningún punto de vista la teoría de la concentración económica y que eso lleva al derrame, hace años que no derrama nada de arriba hacia abajo, por eso hay que construir el poder adquisitivo de la gente desde abajo hacia arriba”, expresó el gobernador.

En ese marco, consideró necesario otorgar herramientas para poner dinero en el bolsillo de la gente y mejorar su poder adquisitivo para reactivar el consumo y la economía, “somos parte de una Argentina que está volviendo a ponerse de pie, una Argentina que está empezando a trabajar, por eso hemos hecho mucho esfuerzo desde el Gobierno provincial, hemos asegurado el aguinaldo de los empleados provinciales estatales, de los empleados municipales, en un marco donde uno ve alrededor y ve que hay provincias que han decidido pagar el aguinaldo en cuotas, hay provincias que han dado marcha atrás con los acuerdos paritarios, incumpliendo acuerdos, pero nosotros tenemos una verdad en la provincia de La Pampa, la palabra se cumple, las promesas se cumplen”.

Tras reiterar la garantía para el sector público, el mandatario provincial sostuvo que el Gobierno no se olvida del sector privado, “por eso hemos venido acompañando al sector privado prorrogando impuestos, con créditos a tasa 0 del Banco de La Pampa, subsidiando sectores que no han podido todavía comenzado a trabajar. Puntualmente quiero anunciarles que vamos a volver a la metodología de ayudar al sector privado desde el Banco de La Pampa, esa herramienta tan fuerte que tenemos para intervenir en el mercado a favor de la gente. Vamos a poner en marcha un sistema para que el sector privado pueda pagar el aguinaldo a través de un crédito en 12 cuotas, con 3 meses de gracia, a tasa 0% nuevamente. Nuestras PyMEs tendrán la posibilidad de acceder al auxilio del BLP con dinero sin costo, a un dinero a tasa negativa si uno lo compara con el nivel inflacionario. Es un gran esfuerzo el que estamos haciendo junto al Banco de La Pampa, esto no es una decisión de un gobernador, yo heredé también un banco estatal como muy pocas provincias pueden darse el gusto de tenerlo y que sea una herramienta para defender a la gente en épocas difíciles”.

También se pone a disposición de pequeños comerciantes y monotributistas, créditos a tasa 0%, con tres meses de gracia y en 12 cuotas para devolver, disponibles a través de homebanking. También para emprendedores, que no tienen empleados, pero pueden asignarse un aguinaldo y sumar capital de trabajo. Estarán disponibles a partir del 1 de julio.

Finalmente, anunció la renovación del plan del BLP de compras con tarjetas de la entidad con un 25% y 3 cuotas sin interés.



Alexis Iviglia

Por su parte, el presidente del BLP, explicó que los créditos estarán disponibles a partir del 1 de julio a través de la banca electrónica, “el monto por el cual cada empresa puede acceder es el 50% del crédito al que accedió para el pago de salarios de mayo, por lo que lo van a tener pre-calificado”.

Con la línea vigente se alcanzaron 1.725 empresas de la provincia y aproximadamente 17.500 empleados, “ahora solamente quedarían afuera de la operatoria las PyMEs que tienen actividad esencial, por lo cual no cortaron sus actividades, Estimamos que con este nuevo lanzamiento vamos a alcanzar al 90% de las empresas y al 90% de los empleados que alcanzamos en la primera parte de la operatoria”.