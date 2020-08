Desarrollo de viviendas en situación de emergencia: estudiantes alvearenses ganan concurso nacional

By

Los jóvenes Julián Steib, nativo de Intendente Alvear y Ludmila Balvidares, radicada en nuestra localidad, estudiantes en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba, integraron un equipo que se adjudicó el primer premio en el Concurso Nacional de Ideas “Hábitats Emergentes”, enfocado en el desarrollo de viviendas con eficiencia ambiental en situaciones de emergencia.

La propuesta presentada, bajo la denominación “Mamushka nuevos modos de habitar”, atiende no solo a viviendas de emergencia en época de Covid 19, si no también busca adaptarse a múltiples escenarios de emergencias y situaciones que atraviesan a los sectores de mayor vulnerabilidad del país haciendo posible la integración de los mismos al tejido socio cultural del que no son parte aún y disolver la brecha de género y desigualdad estructural culturalmente construída en el país.

El miércoles 26 de agosto, a través del canal de Youtube, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat dio a conocer cuáles fueron las mejores propuestas para el desarrollo de viviendas con eficiencia ambiental en situaciones de emergencia. La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, y los miembros nacionales e internacionales del Jurado anunciaron los tres ganadores de cada una de las cinco regiones del país, elegidos entre las 521 propuestas que fueron recibidas hasta el 17 de julio.

Los premios para las propuestas ganadoras son de $500.000 para los primeros puestos, $300.000 para los segundos puestos y $175.000 para los terceros en el podio de cada región. Asimismo, se realizarán 15 menciones honoríficas de $55.000 y 5 distinciones. Con todo, se distribuirán un total de $5.700.00 para las propuestas ganadoras de este Concurso Nacional.

CONVOCATORIA

En el marco de la emergencia por Covid-19, el Estado Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, realizó una convocatoria a escala nacional con la finalidad de invitar a estudiantes universitarios, docentes e investigadores a presentar propuestas de viviendas con eficiencia ambiental que puedan construirse en situaciones de emergencia. El concurso se organizó en conjunto con la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, contó con el acompañamiento del Consejo Interuniversitario Nacional y es financiado con una donación del Fondo Global para el Medio Ambiente, administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Fue evaluado por jurados nacionales e internacionales como Solano Benítez. Arquitecto – FAUNA (Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción) y Josep María Montaner – ETSAB (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona)

MAMUSHKA

Mamushka _nuevos modos de habitar

La propuesta atiende no solo a viviendas de emergencia en época de COVID 19, si no también busca adaptarse a múltiples escenarios de emergencias y situaciones que atraviesan a los sectores de mayor vulnerabilidad del país haciendo posible la integración de los mismos al tejido socio cultural del que NO son parte aun y disolver la brecha de género y desigualdad estructural culturalmente construida en el país.

Creemos en la importancia de la sustentabilidad ambiental y de los nuevos modos de habitar bajo la mirada constructiva de “la comunidad”, generándola a partir de la articulación espacial, la flexibilidad de la unidad y la posibilidad de desarrollo laboral en las mismas. Generar comunidad se vuelve una herramienta crucial para el aprovechamiento de recursos materiales, económicos y humanos, sobre todo.

Los puntos clave del proyecto son:

La baja huella de carbono que emite la producción de los materiales y de la pieza final en el territorio. La sistematización de la pieza, con un solo modulo se resuelven múltiples problemáticas. Los escasos elementos, tiempo y personas necesarias para su montaje. La utilización de sistemas de autosuficiencia energética y alimentaria, impulsando nuevos hábitos que favorezcan al medio y su conservación. La versatilidad de implantación donde la vivienda se adapta al entorno próximo de la persona en situación y tiempo.

Desde su concepción abrazamos la idea de traslado, descarga y montaje simple que definió la síntesis tecnológico-formal resultante.

Mamushka busca representar las costumbres, de la familia y la comunidad. Revelando en su montaje a medida que se despliega, el cobijo que estos han de brindar.

Equipo:

Julián Steib (estudiante), Ludmila Berenice Balvidares (estudiante), Agustina Melillán (graduada en arquitectura), Emiliano Yurkevich (graduado en arquitectura), Josefina Ortíz Moreno (estudiante), y Marcos Ardita (docente/investigador, Arquitectura Universidad Nacional de Córdoba)