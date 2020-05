Inician causas judiciales e impiden el ingreso de jóvenes provenientes de Córdoba

Un vehículo particular con dos jóvenes a bordo, además de un remis y un taxi con tres pasajeros cada uno, fueron detenidos en Realicó cuando intentaban ingresar desde Córdoba a La Pampa con permisos de circulación nacional por asistencia a mayores o discapacitados, obtenidos en base a Declaraciones Juradas con datos falsos. Se iniciaron actuaciones penales y se les impidió el ingreso a la provincia. Las actuaciones tuvieron lugar esta tarde en el puesto caminero de Realicó, donde se profundizaron los controles a partir de la detección de la modalidad de falsear datos en las Declaraciones Juradas para acceder a permisos de tránsito federal.

Así fue que se procedió a la detención de un vehículo particular en el que se trasladaban dos jóvenes, además de dos coches de alquiler: un remis y un taxi, con tres pasajeros cada uno de ellos.

Se comprobó que uno de los choferes de los autos de alquiler promocionaba viajes a La Pampa induciendo a los jóvenes, en su mayoría estudiantes, a tramitar el certificado nacional de asistencia a personas o familiares mayores o con discapacidad, sin la necesidad de aportar datos reales. Por este hecho la justicia investiga una posible instigación a cometer un delito, como es el falseamiento de datos de una Declaración Jurada.

Córdoba, ciudad de riesgo

Las autoridades de salud de La Pampa enfatizaron la necesidad de comprender que “Córdoba capital es una ciudad, lamentablemente, de mucho riesgo”. Tienen circulación local del virus, 324 personas con diagnóstico positivo, 21 fallecidos y 853 casos en estudio, según se desprende del último parte epidemiológico emitido por el gobierno de Córdoba. https://prensa.cba.gov.ar/informacion-general/covid-19-informe-diario-de-la-situacion-en-la-provincia-13/

Responsabilidad civil

El gobierno provincial volvió a exhortar a todos los pampeanos a actuar con absoluta responsabilidad social, para proteger la vida de todos. En este sentido las autoridades de salud reiteraron que el COVID-19 tiene un altísimo índice de contagio, lo que hace imprescindible no sólo el lavado de manos permanente, la utilización de alcohol en gel y, a partir del sábado la utilización de cubre bocas, sino fundamentalmente respetar las normas de aislamiento social.

Cualquiera que porte el virus de forma asintomática es agente de contagio de las personas con las que se vincule. Esto implica la posibilidad de un esparcimiento exponencial del virus, destruyendo en poco tiempo el buen estatus sanitario que la provincia presenta en la actualidad.

Bajo la premisa que la salud es el principal bien a preservar, el Gobierno de La Pampa ratifica que no dudará en caer con todo el peso de la Ley sobre quienes pongan en riesgo la vida los pampeanos.

La advertencia está orientada principalmente a quienes, sin observar las pautas impuestas por la pandemia, y falseando datos de declaraciones juradas, pretenden lucrar a través de la organización de viajes de reingreso a la provincia.