Cuarentena focalizada: comunicado del Comité de Emergencia Sanitaria de Vértiz

El Comité de Emergencia Sanitaria de Vértiz informó a El Norte en movimiento acerca de las medidas y horarios para las actividades habilitadas en el marco de la cuarentena focalizada.“Es fundamental la responsabilidad social para la continuación de estas medidas y estarán siendo evaluadas en forma permanente”, subrayaron.

Comunicado

MERCADOS Y DESPENSAS: de lunes a sábado, de 7 a 18 horas. Domingo y feriados de 7 a 13 horas.

ESPARCIMIENTO: martes, jueves, sábado, domingo y feriados, de 9 a 11 y de 14 a 17 horas (durante hora, en zona periurbana, no en el acceso).

Adultos en forma individual o grupo familiar conviviente. Menores de 12 años acompañados por un mayor. Sin detenerse en la vía pública y no realizar reuniones

No está permitido la permanencia en la plaza, parque infantil o bancos de cancha de fútbol.

PELUQUERÍAS Y ESTÉTICA: lunes a viernes, de 13 a 17 horas. Sábado de 8 a 13 horas, con turno previo y sin espera. Con opción de atención a domicilio.

EMPLEADAS DOMESTICAS y/o SERVICIO de LIMPIEZA: lunes a viernes de 8 a 18 horas: En ningún caso podrán realizarse días sábado, domingos y feriados

REPUESTOS y ACCESORIOS TIENDAS y toda otra actividad comercial con habilitación municipal. Lunes a viernes de 14 a 18 horas, y sábado de 8 a 13 horas. Una persona perteneciente al comercio, un cliente por local.

ES OBLIGATORIO EL USO DE BARBIJO o TAPABOCA PARA TRANSITAR: asistir al trabajo, comercios, o cualquier diligencia que se necesite, incluyendo caminatas.

“Los lineamientos antes mencionados se adaptaron a la realidad de nuestra localidad y a las actividades que se detallan. Es fundamental la responsabilidad social para la continuación de estas medidas y estarán siendo evaluadas en forma permanente”.