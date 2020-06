La Pampa trabaja en su oferta turística con San Luis

Los gobernadores de San Luis y La Pampa, Alberto Rodríguez Saá y Sergio Ziliotto, respetivamente, manifestaron luego de firmar el acuerdo que establece la libre circulación entre ambas provincias, la intención de habilitar el turismo interno para fortalecer la economía regional. De esta manera, acordaron solicitar al Gobierno nacional que autorice el turismo interno, a raíz del estatus sanitario que gozan los dos Estados provinciales que no registran casos positivos de COVID-19.

La secretaria de Turismo de la Provincia, Adriana Romero, remarcó que La Pampa ya se encuentra trabajando con San Luis, aunque esperan la aprobación definitiva del protocolo adicional que se firmó con el Tratado del Caldén.

“Ya hemos estado en contacto con el secretario de Turismo de San Luis, la expectativa es muy buena. También hemos hablado con nuestros operadores receptivos, agencias de viajes y los sectores hoteleros gastronómicos. Sobre todo con los receptivos, que nos van ayudar con su trabajo profesional a preparar paquetes para ofrecer un producto integral. Necesitamos hacer como una trazabilidad del turista por esto del protocolo, dónde van a ir a comer o dónde se alojarán. A los guías locales les mandaremos la guía de turismo aprobada por Nación. Hay una conjunción de cosas sanitarias que no las establecemos nosotros, que ya vienen dadas por el Comité de Crisis, las autoridades de Salud y el Gobernador”, explicó.

Luego, agregó que «también está la cuestión comercial que queremos contribuir a esta reactivación y es muy buena iniciativa de unificar vínculos con San Luis”, comentó.

En ese sentido, la funcionaria provincial se refirió a la importancia de empezar a activar el turismo, “que está tan golpeado”.

“Estamos esperando que se den las condiciones. En La Pampa tenemos un privilegio muy importante debido a las medidas que se tomaron desde un principio de la crisis, da como resultado una provincia en óptimas condiciones y esa tarea no hay que arruinarla. Entonces, estamos siendo cuidadosos, por el momento hemos pensado en San Luis y nos están llamando de los medios puntanos por la oferta turística pampeana, incluso llaman a nuestros hoteleros, estamos aunando criterios para poner mucho énfasis en nuestra gastronomía, en nuestra oferta de vinos pampeanos, todo en el marco de esta seguridad que queremos brindarles”, argumentó.

Respecto a los puntos turísticos pampeanos, Romero indicó que en principio apuntarán al norte provincial, debido a la cercanía con el territorio puntano.

“En principio, lo que se está autorizando no es turismo, porque nuestros hoteles no están autorizados. Sí el turismo de cercanía, más recreativo, porque es sin pernocte. Recomendamos los lugares más cercanos, el norte pampeano como Victorica, Estancia Ortiz Echagüe, Pueblos Originarios de Leuvucó”, remarcó.

Además, explicó que cada provincia tiene su reglamentación y procedimiento, cada una uno de los habitantes tendrá que respetar el protocolo de la provincia que visite.

“Con San Luis trabajamos en un espacio en común, que es el Consejo Federal de Turismo, con todos los ministros del país, no tenemos que hablar demasiado para ponernos de acuerdo porque compartimos muchos códigos y conocimientos, que se han ido trabajando en estos meses de pandemia en el seno del Consejo, y uno de ellos ha sido la cuestión de los protocolos. El Gobernador nos apuntó para que pongamos todos nuestros esfuerzos y que colaboráramos con Nación para que haya protocolos nacionales en común. Entonces, ya estamos por mandarles un borrador a nuestros operadores turísticos con aportes que llegaron desde la Secretaría de Turismo de la Nación para guías de turismos, el transporte, etc.”, puntualizó.

La titular de Turismo de la Provincia remarcó que desde su cartera tienen la competencia para controlar los protocolos en alojamientos y aspectos turísticos, pero no en habilitaciones comerciales y restaurantes. “Pero son como primos hermanos, hemos estado mucho en contacto con ellos y trabajamos en conjunto, compartimos los protocolos. Estamos trabajando en el mismo barco. Siempre estamos atentos de lo que pasa, si hay algún caso especial lo tratamos con la autorización de la autoridades competentes”, contó.

Por último, profundizó en buscar oportunidades en tiempos de crisis. “Es importante que nos unamos el sector turístico pampeano para hacer una oferta homogénea, realizable, que no pasemos por el trance de ofrecer y que después no esté abierto o en condiciones. Queremos ofrecer algo que sea una experiencia inolvidable y que el turista quiera regresar”,