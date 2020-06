Nuevas medidas para registrar pulverizadores y carnets de los operarios

La Dirección de Agricultura del Ministerio de la Producción en el marco de la pandemia por el COVID-19 y ante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, dispuso nuevas medidas respecto del registro y carnets de operarios de equipos pulverizadores terrestres de fitosanitarios.Entre ellas se aprobó el protocolo para la inscripción y reinscripción en el Registro Provincial de fabricantes, distribuidores, comerciantes, almacenadores, transportistas y aplicadores de agroquímicos. El mismo aprueba la entrega de documentación no certificada, por medios alternativos determinados, como WhatsApp y correo electrónico.

Además se suspende de manera excepcional y preventiva la acreditación de conocimiento de uso y manejo de los operarios de los equipos pulverizadores terrestres, mediante carnet habilitante otorgado por la Dirección de Agricultura.

Finalmente el artículo 3 prorroga la vigencia de los carnets de operarios cuyos vencimientos operen a partir del 1 de junio de 2019.

Dicha información fue dada a conocer hoy por la directora del área, Natalia Ovando, quien manifestó como autoridad de aplicación que “ante esta situación de la cuarentena, dispusimos algunas medidas por las cuales se permite el ingreso de nuevas inscripciones con cierta documentación no certificada”. Y explicó el artículo 1 el cual aprueba un protocolo de entrega de documentación por los medios autorizados “como WhatsApp y correo electrónico, lo que implica la legalización de la misma”.

Respecto del artículo 3 de dicha disposición (42/20), manifestó que se efectúa una prórroga de la vigencia de los carnets que vencieron a partir del 1 de junio de 2019, “normalmente se realizan cursos de actualizaciones para los operarios, pero los mismos deben ser presenciales, con lo cual –aclaró- ante el aislamiento social y obligatorio, no se pueden llevar a cabo”.

Dichas medidas se establecieron a fin de implementar acciones y políticas excepcionales, en virtud de la emergencia sanitaria y de la situación epidemiológica actual, como así también teniendo en cuenta la prórroga del aislamiento social preventivo y obligatorio decretada por el Poder Ejecutivo Nacional.

Finalmente la directora adelantó que todas estas medidas estarán informadas en la página del Ministerio de la Producción.