“Podemos tener distinto signo político, pero a la hora de trabajar somos uno solo”

La localidad de Alta Italia cuenta con importantes empresas que venden sus productos en todo el país, eso, sumado a la obra pública, hacen que se genere mano de obra local, manteniendo así buenos niveles de ocupación.

El intendente, Hernán Gaggioli, se refirió a las obras que se vienen desarrollando con Provincia y consideró que el trabajo conjunto con el Gobierno de La Pampa “es prioritario para el desarrollo del pueblo, somos uno solo a la hora de formalizar proyectos”, comentó. “Siempre digo lo mismo, podemos tener distintos pensamientos, distinto signo político, pero a la hora de trabajar somos uno solo”, subrayó.

Gaggioli sostuvo que Alta Italia siempre se caracterizó por el empuje que tienen sus habitantes, en ese sentido, el tener empresa de relevancia nacional o instituciones, “es muy positivo porque genera mano de obra llevando adelante las economías locales y regionales. Desde el municipio siempre tratamos de acompañarlos y hasta trabajar en conjunto porque consideramos que tener fuentes de trabajo de esa envergadura es fundamental”.



Situación del campo

Sobre la situación agrícola ganadera de la zona, el jefe comunal comentó: “en estos últimos años nuestros campos han sido muy castigados por una gran inundación, la cual nos dejó secuelas y pérdidas totales, con decir que en el pico de la inundación Alta Italia tenía el cien por ciento de los caminos rurales cortados, gente evacuada y una situación grave que gracias a Dios tuvo el acompañamiento del Gobierno provincial. Se empezaron a tomar distintas medidas y en la actualidad todos los caminos vecinales están arreglados”, informó.

Agregó que la zona no tiene lluvias frecuentes y luego de la inundación viene la sequía y “hoy por hoy estamos sufriendo una gran sequía debido al otoño y al invierno muy secos. Se pudo sembrar muy poco trigo y es preocupante. Lo que beneficia a nuestra zona es que más de la mitad de la producción es ganadera lo que significa ser más sustentable al momento de regímenes de lluvias que no son constantes”, opinó el intendente.



Gobierno

“Cuando asumimos la vara era bastante alta luego de los gobiernos de Oscar (Flores), con el compartí los últimos cuatro años como su viceintendente y siempre veía, como todos, lo que venía logrando para nuestra localidad. Ha sido un trabajo importantísimo siempre pensando en el bienestar de la localidad, en función de todo lo que él hizo trato de aportar mi impronta, mis ganas de trabajar, mis proyectos, continuar en el mismo sendero aportando trabajo, sacrificio, honestidad en un lugar que no es fácil, hay que aportar principalmente trabajo”, continuó Gaggioli.

Sobre la relación con el Gobierno provincial, el intendente puntualizó: “siempre digo lo mismo, podemos tener distintos pensamientos, distinto signo político, pero a la hora de trabajar somos uno solo. En mi caso tengo la mejor de las relaciones con el Gobierno provincial, nos vienen acompañando muy bien, principalmente desde el área que uno más contacto tiene que es con Asuntos Municipales, con Rogelio (Schanton) tenemos una excelente relación, él tiene sus raíces en Alta Italia pero al margen de eso, con el resto de los ministerios la relación es muy buena”, enfatizó.

“Ni bien asumí me tome el trabajo de ir área por área presentándome, quería que ellos me conocieran, que conocieran mis ideas, mis proyectos e inquietudes y nos pudimos entender. Han sabido escuchar todo lo que tenemos en cuanto a proyectos, de hecho ya estamos llevando adelante alguno de ellos con todo este problema que la pandemia conlleva. Estamos trabajando muy bien con el Gobierno provincial”, afirmó.



Viviendas y obras

“En el caso de las viviendas, sobre fin del año pasado habíamos solicitado seis casas, hace un mes Provincia nos confirmó que nos daba cinco y nosotros vamos a construir una más con fondos municipales. Ya ultimamos la documentación y restamos muy próximos a comenzar con la obra para poder dar solución al déficit habitacional que tenemos como lo tienen todos los pueblos de La Pampa. Se va a contratar toda mano de obra local, principalmente los materiales y en la medida que se tengan dentro de la localidad se van a comprar aquí, y también la mano de obra los constructores locales van a tener la posibilidad de llevarla adelante”, remarcó.

También se está llevando adelante un Pro.P.A.yS. que fue entregado por parte de APA, está destinado al recambio de la cañería de agua potable. El año pasado se había recambiado el sector sur de la localidad, ahora se está haciendo el centro norte, quedaría un 20% más Ojeda para una tercera etapa.

“Es una obra que se realiza en forma conjunta con la Cooperativa de Agua Potable, la Provincia nos da los fondos para comprar los insumos, a eso le sumamos el trabajo de la cooperativa más el trabajo de las maquinas municipales para el zanejo y desarrollo de la obra”.

Otra obra de importancia para la localidad son las cloacas, sobre la cual el intendente municipal contó: “Se concretó una reunión con la Administración Provincial del Agua sobre la problemática que nos dejó la inundación que es el tema de las cloacas. Cuando sufrimos la inundación las napas suben a nivel del piso y eso trae problemas sanitarios. Hice el pedido, llevamos el proyecto, fue elevado a nivel nacional y cuando vino el presidente de la Nación hace unos meses a La Pampa anunció que Alta Italia estaba incluida dentro de esas obras. Estamos haciendo todos los cálculos, los estudios para llevar adelante una obra necesaria y significativa, desde ese punto de vista estamos muy contentos”, concluyó el jefe comunal.