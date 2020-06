Tribunales piquenses: dictaron pena en suspenso en un caso de violencia de género

La jueza de audiencia de juicio de General Pico, María José Gianinetto (foto), condenó a un joven de 19 años, como autor material y penalmente responsable del delito de “lesiones leves calificadas por haber sido cometidas contra la persona con la que mantiene una relación de pareja y por haber mediado violencia de género”; a la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional.

Como reglas de conducta a ser cumplidas por el término dos años, la magistrada le ordenó: fijar domicilio y no ausentarse del mismo o modificarlo sin dar aviso previamente al juez de ejecución penal y al fiscal, y someterse al Ente de Políticas Socializadoras. También estableció al imputado la prohibición de acercamiento al domicilio y de todo tipo de comunicación y contacto respecto de la damnificada –su ex novia, de 17 años-; abstenerse de usar estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas y realizar un tratamiento psicológico, por parte de profesional idóneo en la materia, destinado a que no incurra nuevamente en comportamientos como el presente.

El hecho comprobado en la investigación ocurrió el 1 de octubre de 2019, cuando la damnificada acudió a la casa de su novio y éste comenzó a agredirla verbalmente. Luego en el intento de sacarla de la casa le agarró la mano con la puerta, mientras hacía fuerza para cerrarla. A posteriori la tomó del cuello y se lo apretó fuerte, ocasionando las lesiones que luego fueron constatadas por el médico interviniente, las cuales revistieron el carácter de leves.

Gianinetto agregó en el fallo que las lesiones ocasionadas a la víctima “se califican, producto de la relación de pareja que mantenían víctima y victimario, y se produjeron en el contexto de violencia de género, de acuerdo a lo normado por los arts. 4 y 5 de la ley Nº 26.485, de `Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales’ “.

El fallo fue dictado a consecuencia de un acuerdo de juicio abreviado solicitado por el fiscal Luciano Rebechi, el defensor oficial Walter Vaccaro y el imputado, quien admitió su culpabilidad. La progenitora de la damnificada, al ser informada sobre el acuerdo firmado por las partes, prestó su conformidad.