Covid-19: otro caso positivo en General Villegas

Un contacto cercano de Sofío Méndez, ya que compartían vivienda, dio positivo al hisopado que la empresa para la que trabaja realizó en un laboratorio de la ciudad de Mar del Plata, confirmó a Actualidad el director del Hospital municipal de General Villegas, Raúl Sala. Méndez había culminado con el aislamiento el fin de semana.

El profesional agregó que el “es portador sano, debido a que no presenta síntomas, se encuentra en su domicilio, aislado; y no internado en el Hospital municipal, de acuerdo a lo que indica el protocolo”, dijo.

“Al ser un positivo leve, porque no presenta síntomas, debe permanecer aislado en su vivienda”, agregó.

El hombre había compartido la vivienda con Méndez y el sábado había terminado la cuarentena. “Aparentemente tuvo contacto con una sola persona, que también se encuentra aislada”, sostuvo el director del Hospital. (foto: Hospital Municipal de General Villegas)