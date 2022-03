Ziliotto: “este Gobierno provincial nunca limitará ni pondrá fechas al ejercicio de la memoria”

El Gobernador encabezó hoy en la ciudad capital el acto central por el Día Nacional por la Memoria, por la Verdad y la Justicia. El mandatario provincial trazó pasajes relevantes en su alocución y adelantó el “paso trascendental” que dará La Pampa en contar con la Ley Orgánica de la Policía.

La conmemoración central de la Provincia tuvo lugar en el Colegio Secundario “Arturo Illia” de Santa Rosa, estuvo encabezada por el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, acompañado por el vicegobernador, Mariano Fernández, el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger, la viceintendenta de Santa Rosa, Paula Grotto, el ministro de Educación, Pablo Maccione, el ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, el ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello, el secretario de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri, el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, el senador Nacional, Pablo Bensusán, el diputado nacional, Hernán Pérez Araujo, el subsecretario de Derechos Humanos, Juan Pablo Fasce, diputados y diputadas provinciales y autoridades legislativas, funcionarios y funcionarias de la Policía de La Pampa, víctimas y familiares de víctimas del terrorismo de Estado.

Ziliotto rememoró varios pasajes históricos de lo vivido en la dura etapa nacional y, en su caso particular, el “despertar” de la incipiente etapa de recuperación democrática. “Quienes nacimos la vida política con el regreso a la democracia, quienes vivenciamos el golpe del 76 en plena adolescencia y que hemos internalizado esa necesidad del ejercicio permanente de la memoria, claramente tenemos como emblema el testimonio la revisión histórica de lo que nos pasó”. El Gobernador tomó como referencia un pasaje del discurso del periodista, actual integrante del Parlamento del MERCOSUR y víctima del terrorismo de Estado, Nelson Nicoletti, al señalar la necesidad de “trabajar día a día para que este ejercicio de la memoria no se reduzca a una fecha en el calendario. Nelson Nicoletti lo planteaba, y todos aquí lo sabemos, de cómo los gobiernos de la democracia de la provincia de La Pampa han ido desarrollando acciones y tomando decisiones para mantener viva cada día del año esa necesidad de este ejercicio de la memoria para que no vuelva a pasar”.

“Siempre decimos que los pueblos que pierden la memoria pierden la identidad y es lo que lleva a desgranamiento social, al sálvese quien pueda y al degradamiento de las instituciones que llevaron y dieron origen a esa etapa tan aberrante que nació el 24 de marzo de 1976. Quienes tenemos responsabilidades transitorias, en mi caso de representar a uno de los poderes del Estado, trabajamos todos los días, y este es un día para ratificar esa decisión de determinar acciones para que esto no se vuelva a cometer”, indicó.

“Fue muy grande el sufrimiento del pueblo, una generación, 30 mil argentinas y argentinos que luchaban por una Argentina mejor y que fueron torturados y torturadas, asesinados y asesinadas por pensar distinto. Por vivir en una Argentina en democracia que es por lo que día a día tenemos que luchar todos, a pesar de los cantos de sirenas de los antisistema y aquellos que ponen en duda cual es el rol de las instituciones de la democracia”, sostuvo Ziliotto.

Sin límites

“En esta responsabilidad que hoy me toca llevar adelante por decisión del pueblo pampeano, no puedo menos que estar a la altura de la historia, y sepan que este Gobierno provincial nunca le va a poner límites ni fechas al ejercicio de la memoria. La memoria tiene que ver con hechos y aquí nos tenemos que hacer cargo con responsabilidad institucional pero también por pertenencia ideológica y tenemos que trabajar en consecuencia”, prosiguió.

Ziliotto recordó un acontecimiento particular que se vivió hace un año, en Conhello, en el marco de la misma conmemoración y en plena pandemia. “Lo dije más de una vez, lo hice exactamente hace un año en Conhello, cuando Fernando (Pérez, hijo y hermano de desaparecidos) me entregaba el pañuelo de Lila (Felisa Nilda Sotelo, integrante de Madres de Plaza de Mayo) tenemos que hacernos cargo del rol que la Policía de La Pampa ocupó como brazo armado del terrorismo de Estado”, indicó al respecto.

“Tenemos que trabajar día a día para que el Estado mismo no sea el principal responsable de la violación de los derechos, como lo dije en el discurso del 1 de marzo en la Legislatura provincial, quienes tenemos responsabilidades en el Estado debemos cuidar de que no sea el mismo Estado el que vulnere derechos. Por eso trabajamos día a día para que la Policía de La Pampa sea cada vez más profesional y tenga más elementos y que cada una de sus acciones y actividades, tengan el pleno arraigo al Estado de derecho, a la aplicación de la Ley, no a la aplicación del castigo”, señaló. En esa línea adelante la proximidad de llegar a dar “un paso trascendental para que no solo la memoria para no olvidar, sino también para dejar de lado todos los resquicios de la dictadura, vamos a tener una ley orgánica de la Policía de La Pampa. Y ahí marcaremos también un hito de los tantos que marcó Nelson (Nicoletti), de que realmente hemos elegido la democracia como forma de vida, una forma de garantizar un futuro de las y los pampeanos”, dijo.

Igualdad de oportunidades

“La mejor manera que tenemos desde nuestra concepción ideológica, defender los derechos humanos, es incluir con igualdad de oportunidades”, expuso Ziliotto. “Lo estamos haciendo y luchando todos los días para hacerlo de esa manera, no tengo ninguna duda. Los invito, tomándome el atrevimiento desde mi rol de Gobernador, a hacer este ejercicio de memoria por la verdad, por la justicia y por quienes están trabajando para que haya justicia y sea cada vez más firme y parta de las convicciones y forme parte de la internalización de cada uno, el nunca más, nunca más al terrorismo de Estado, nunca más a las violaciones de los derechos humanos”, concluyó.