Metileo: un trabajo conjunto para beneficio de la comunidad

El intendente de Metileo, Juan Carlos Pavoni, resaltó en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio, a la vez que valoró la interrelación con toda la sociedad “lo que permite obtener beneficios a la gente”.

Apuntó a la construcción de viviendas y la generación de mano de obra como artífices de una gestión que comenzó en 2015.

Pavoni aseguró que “venimos trabajando todos juntos y contentos de poder conmemorar estos 112 años de Metileo, es un 24 de marzo, fecha nefasta y lo tenemos en cuenta por eso no hacemos festejos. De todos modos vamos a colocar una ofrenda floral en el monumento Memoria, Verdad y Justicia y en el cementerio realizaremos un reconocimiento a personas del pueblo. Por la tarde vamos a llevar la virgen de Luján que estaba colocada en donde ahora está la colectora y la entronaremos en un espacio nuevo en el boulevard. Allí se preparó un monumento de las manos donde será el nuevo espacio de la virgen”.



Plan de obras

Juan Carlos Pavoni sostuvo que “en Metileo estamos con un plan de obras muy importantes. A partir del 10 de diciembre de 2015 teníamos un proyecto para nuestra localidad y queremos desarrollarlo de la manera más acelerada posible. Eso nos está permitiendo cambiarle la impronta que tenía el pueblo y posicionar un Metileo totalmente distinto del que teníamos en las gestiones anteriores, esto lo digo sin ánimo de crítica”.

Viviendas

Pavoni destacó que “hay un enorme acompañamiento del Gobierno de la Provincia en cuanto a viviendas con el Plan Mi Casa y desde el municipio construimos viviendas municipales en un programa denominado Plan Madres. Además estamos construyendo cuatro monoambientes para personas mayores que quedaron excluidos del trabajo en el campo, luego de que se jubilan”.

Más obras

Agregó que “son varias las obras iniciadas, sucede que siempre priorizamos unas sobre otras y una de ellas fue trabajar en Salud Pública ya que después de 20 años logramos un médico residente en Metileo. El municipio armó un consultorio de odontología, Salud Pública nos envía una odontóloga y de esa manera evitamos que nuestros vecinos y vecinas tengan que viajar a la ciudad de General Pico a atenderse. El trabajo que se hace es en pos de darle bienestar a cada uno de los habitantes de esta localidad, nunca trabajamos con lineamientos que beneficien a un sector. Esto lo quiero resaltar porque cuando generamos obras es para darle calidad de vida a la gente. Es el proyecto que pensamos antes de llegar al municipio, no llegamos a la intendencia para después ver lo que hacemos sino que ya traíamos las ideas y los proyectos para cambiar nuestro pueblo”.



Siempre acompañados

El intendente municipal aseguró que “tuvimos el acompañamiento del Gobierno provincial en el anterior período siendo gobernador el ingeniero, Carlos Verna y hoy tengo el acompañamiento del actual gobernador Sergio Ziliotto, este crecimiento que se ve en Metileo es un trabajo del municipio con un importante acompañamiento del Gobierno de La Pampa. Hemos utilizado todas las herramientas que el gobierno nos permite y nos ofrece. Se han realizado obras de agua, de electricidad, limpieza de canales, el tendido eléctrico, todas obras realizadas a través de distintos programas generando así una infraestructura necesaria para el desarrollo de Metileo”.

Añadió que “si hacen un recorrido por el pueblo verán 10 viviendas del Plan Madres, 4 monoambientes para personas mayores, 6 viviendas del plan Mi Casa y hay que sumarle que a través de Nación tenemos 5 créditos del Procrear, un plan que en la gestión anterior Metileo y muchos pueblos del país no tuvieron la posibilidad de obtenerlos. Por ahí el estar haciendo tantas cosas a la vez nos genera alguna demora porque no alcanzamos a cubrir con la mano de obra que está trabajando y es necesario acelerar todo porque sabemos de la necesidad de la gente de tener un techo digno. Por eso hemos priorizado la obra de viviendas que es la necesidad básica que hoy tiene Metileo. Se contrató a gente de General Pico a través nuestro o de las mismas personas que están a cargo de las obras. La plomería se hace con una ferretería local lo mismo sucede con la parte de yeso. Todo esto va acelerando las cosas para poder aprovechar eso que dijo el señor Gobernador: vivienda que se termina, vivienda que se comienza, por lo que queremos darle rapidez al Plan Mi Casa para conseguir más viviendas para Metileo”.

Puntualizó que “en el primer período hicimos 20 viviendas, en este segundo estamos trabajando en 20 nuevos techos pero somos bastante ambiciosos y con la impronta de quienes me acompañan en el Concejo Deliberante vamos a tener más viviendas de Provincia. Por otro lado haremos recupero de terrenos para construir casas sociales municipales”.

Con orgullo dijo que “Metileo hoy es elegido para vivir, lo que nosotros proyectamos y finalizamos nunca lo damos por finalizado totalmente porque a veces hacemos una obra que es un trampolín para una nueva. En el tema productivo comenzamos trabajar con una zona agroalimentaria para darle valor agregado a lo que vamos a producir y a su vez generar mano de obra. Ese es nuestro proyecto, por ahí me critican porque no tomo gente en el municipio pero la idea es que todos tengan un sueldo digno, un trabajo digno y no sean cautivos políticos de aquellos intendentes que después les piden el voto a cambio de trabajo. Este es un pueblo totalmente democrático, lo hemos planteado así con quienes me acompañan y lo estamos demostrando a diario”.

Agradecimientos

Sobre el final manifestó que “quiero agradecer el acompañamiento que tengo siempre no solo de los concejales y concejalas sino de todas aquellas personas que tienen una clara impronta para trabajar por Metileo. Quiero que todos juntos trabajemos para el pueblo, acá no hay diferenciaciones políticas y debemos poner el pueblo por encima de los intereses personales”.



Adriana Maturana- Concejala

La edil local, Adriana Maturana remarcó que “como concejales y concejala nos sentimos orgullosos porque siempre los tres hemos tirado para un mismo proyecto para el pueblo. Se presenta un proyecto, todos lo analizamos y mientras sea un beneficio para el pueblo ahí estamos todos alentando al intendente para que siga con sus proyectos. Estamos muy contentos porque vemos cómo cambian las cosas y de qué manera el pueblo va creciendo, hemos logrado muchísimas cosas que no había en Metileo, la gente tenía que hacer sus largos viajes a General Pico para poder cobrar, pagar impuestos o para ir al médico. Estamos muy orgullosos por el trabajo en conjunto que hacemos con el intendente”.

Agregó que “todas las opiniones son bien recibidas y casi siempre estamos de acuerdo, no hay problemas con eso. En cuanto a las sesiones en el tiempo de pandemia era una o dos veces al mes, ya se hizo la apertura del nuevo período de sesiones ordinarias y vamos a sesionar la primera y segunda semana del mes y cuando el intendente nos necesite ahí estaremos presentes. Quiero agradecer al pueblo, hay que trabajar todos juntos para lograr lo que estamos logrando, un pueblo con visitantes todos los fines de semana y donde podamos salir adelante y progresar cada uno de los que vivimos en Metileo”, finalizó.