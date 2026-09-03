Alumbrado público: Alvear alcanzará más del 70% con iluminación LED

La Secretaría de Energía y Minería entregó 177 nuevas luminarias LED a Intendente Alvear, en el marco de la Tercera Etapa del Plan de Alumbrado Público Eficiente e Inteligente. La incorporación permitirá que la localidad alcance más del 70% de cobertura de su alumbrado público con tecnología LED, consolidando el proceso de modernización y eficiencia energética promovido por el gobernador Sergio Ziliotto en todo el territorio pampeano.

Este nuevo convenio da continuidad a una política pública que avanza de manera sostenida en las localidades pampeanas, con el objetivo de modernizar el alumbrado público, mejorar la calidad del servicio y promover un uso más eficiente de la energía.

Participaron de la entrega el secretario de Energía y Minería, Matías Toso; la subsecretaria de Energías Renovables, Georgina Doroni; la intendenta, Agustina García; el director de planificación y proyectos de la subsecretaría de Energías Renovables, Rodolfo Álvarez; concejales; funcionarios municipales y representantes de las comunidades educativas del Colegio Secundario Alicia Moreau de Justo, anfitrión de la jornada; el Instituto Heguy de la Sagrada Familia; la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 7 y el Instituto Comercial Nuestra Señora de Luján. Al igual que en las etapas anteriores, la ubicación de las luminarias se planifica de manera articulada con el equipo de la subsecretaría de Energías Renovables y los municipios, a partir del conocimiento que cada gobierno local tiene de su territorio y de la identificación de aquellos sectores donde el recambio puede generar un mayor impacto urbano y social.

Luminarias LED y mayor eficiencia energética

Con estas 177 luminarias, la localidad norteña contará con un total de 953 equipos LED incorporados a través del Plan y llegará a más del 70% de cobertura de su alumbrado público con tecnología eficiente.

El proceso de recambio permite mejorar las condiciones de iluminación de calles y espacios públicos y, al mismo tiempo, reducir el consumo de energía y optimizar los recursos destinados al servicio. Actualmente, con la incorporación de esta tecnología, la localidad registra un ahorro energético y económico del 17%. “Para Intendente Alvear es muy importante seguir avanzando con este Plan porque cada nueva luminaria representa una mejora concreta para nuestros vecinos y vecinas. Alcanzar más del 70% de iluminación LED significa contar con calles y espacios públicos mejor iluminados y, al mismo tiempo, hacer un uso más eficiente de la energía y de los recursos. Es un avance muy significativo y nuestro objetivo es seguir trabajando de manera coordinada con el Gobierno provincial, la cooperativa y los vecinos de nuestra comunidad para alcanzar el 100% de cobertura LED en la localidad. Estos resultados son posibles a partir de un trabajo conjunto, donde cada actor aporta desde su lugar para seguir mejorando nuestra localidad. Valoramos que estas políticas tengan continuidad y que, además de las obras, involucren a nuestros jóvenes a través de propuestas como Guardianes de la Energía.

Agradecemos especialmente al Colegio Secundario Alicia Moreau de Justo por recibirnos y abrir sus puertas para desarrollar esta actividad, y a todas las instituciones educativas que participaron”, destacó la intendenta, Agustina García. Estos resultados forman parte de una política provincial que combina inversión en infraestructura, eficiencia energética, innovación y equidad territorial, con el objetivo de avanzar progresivamente hacia la modernización integral del alumbrado público en La Pampa.

“Las políticas públicas que se sostienen en el tiempo son las que pueden transformar la realidad. Una política pública es un camino, una estrategia que nos permite partir de una situación y trabajar de manera planificada para modificarla. Eso es lo que venimos haciendo con este Plan avanzando localidad por localidad, junto a los municipios y las cooperativas, con continuidad, planificación y presencia en el territorio.

Hoy el Plan ya no habla solamente de alumbrado público. Hablamos de eficiencia energética, de seguridad vial, de trabajar con las nuevas generaciones y de entender que todos somos parte y tenemos algo para aportar para que estos cambios sucedan. Esa mirada integral responde a la decisión del gobernador Sergio Ziliotto de pensar la energía como una herramienta para mejorar la calidad de vida y acompañar el desarrollo de nuestras comunidades”, expresó el secretario de Energía y Minería, Matías Toso.

Fortalecimiento de la Seguridad Vial

El Plan de Alumbrado Público Eficiente e Inteligente se articula, además, con otras políticas públicas que lleva adelante el Gobierno provincial. En materia de Seguridad Vial, la Secretaría de Energía y Minería y la Dirección Provincial de Vialidad trabajan conjuntamente para mejorar las condiciones de iluminación en distintos cruces de rutas provinciales.

A través de esta articulación se proyecta reemplazar luminarias ineficientes por tecnología LED en puntos estratégicos de la red vial, mejorando la visibilidad y las condiciones de seguridad para quienes circulan por las rutas pampeanas.

En Intendente Alvear, estas intervenciones alcanzarán las intersecciones de las rutas provinciales N° 2 y N° 7, tanto en el sector norte, correspondiente al Cruce Ceballos, como en el sector sur, en el Cruce Ojeda.

“Tenemos un Plan que llega a las 80 localidades pampeanas y un objetivo muy claro, que es avanzar hacia el 100% del alumbrado público con tecnología LED y que La Pampa pueda convertirse en la primera provincia del país en alcanzar esa cobertura en todo su territorio. Es un desafío que requiere del Estado provincial, de los municipios, de las cooperativas y también del compromiso de cada comunidad”, remarcó Toso en relación al alcance territorial del Plan y el desafío que tiene por delante.

Guardianes de la Energía

La jornada en Intendente Alvear incluyó también una nueva actividad de “Guardianes de la Energía”, que contó con la participación de más de 80 estudiantes. La propuesta, que acompaña al Plan de Alumbrado Público Eficiente e Inteligente, busca involucrar a las comunidades educativas en el uso responsable de la energía y promover la comprensión sobre la importancia de contar con políticas públicas orientadas a su cuidado.

El Colegio Secundario Alicia Moreau de Justo fue anfitrión de la actividad, de la que también participaron estudiantes del Instituto Heguy de la Sagrada Familia, la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 7, el Instituto Comercial Nuestra Señora de Luján y la Escuela de Adultos N° 9 de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos. Durante el encuentro se trabajó sobre los beneficios de la eficiencia energética, la incorporación de hábitos responsables y el valor del trabajo colectivo para el cuidado de la energía, promoviendo que estudiantes y comunidades educativas reconozcan su rol dentro de una política que busca construir una Provincia cada vez más eficiente y comprometida con el uso responsable de sus recursos.

En ese marco, se entregaron certificados que reconocen como “Guardianes de la Energía” al municipio, a representantes de la Cooperativa local y a las instituciones educativas participantes, poniendo en valor el compromiso de los distintos actores de la comunidad y el trabajo articulado necesario para sostener estas políticas públicas en el territorio.