La Liga de la Eficiencia encendió sus luces en la Asociación Barrio Calandri de Castex

EL equipo de la Secretaría de Energía y Minería (SEyM) acompañó hoy a deportistas y directivos de la Asociación Barrio Calandri (ABC) de Eduardo Castex en la inauguración de su sistema de iluminación eficiente de la cancha de fútbol. Una obra concretada que permite renovar la infraestructura de la institución y mejorar la calidad de la iluminación con eficiencia y modernización.

La inauguración contó con la actividad “Guardianes de la Energía” para que las y los futbolistas del ABC puedan tomar conciencia sobre el consumo y uso eficiente de la energía en su casa, club y escuela. Además, del clásico conteo y encendido de la nueva iluminación que acompaña todas las inauguraciones. Esta obra, corresponde a la tercera Etapa del Plan de Iluminación Eficiente en Espacios Deportivos, y permite recambiar la infraestructura lumínica con un sistema de iluminación eficiente de 10.000 watts, que se le suma la infraestructura de columnas, tendido eléctrico subterráneo, tableros de control y medidas de seguridad.

En este marco, la Subsecretaría de Energías Renovables acompaña a las instituciones en el armado de los proyectos, brindando asesoramiento y acompañamiento técnico para avanzar en la planificación y concreción de cada proyecto. El secretario de Energía y Minería, Matías Toso, destacó a la Agencia Provincial de Noticias el rol que cumplen los clubes en la construcción de comunidad y valoró especialmente el esfuerzo cotidiano que realizan quienes sostienen estas instituciones. “Desde la Secretaría acompañamos ese sueño de iluminar la cancha y queremos agradecer que nos hagan parte de esta institución deportiva como ABC, también agradecer por sostener un espacio de encuentro, de práctica deportiva y de comunidad. Muchas veces ese esfuerzo no se ve: está detrás del trabajo de padres, vecinos y personas que dedican parte de su tiempo porque quieren al club, cuidan el espacio y buscan que sea cada día mejor”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que el compromiso del Gobierno provincial es continuar acompañando a los clubes, los espacios deportivos y las localidades: “Se trata de hacer las cosas un poco mejor entre todos, transformar nuestros espacios y generar lugares donde podamos reunirnos, conocernos, dialogar e intercambiar ideas para crecer y transformar nuestra Provincia”.

Por su parte, la intendenta de Eduardo Castex, Mónica Curuchet, destacó el trabajo articulado entre el municipio, la Provincia, las instituciones y los vecinos. “Estamos muy contentos desde la Municipalidad por el rol que cumplen los clubes y las asociaciones barriales en cuanto a la contención de los chicos. Estamos muy agradecidos por el trabajo en conjunto entre la Provincia, el Municipio y los vecinos, que hacen que Castex crezca más rápido”, expresó. El presidente del ABC, Juan Carlos Páez valoró especialmente el momento que atraviesa la institución y la concreción de la obra de iluminación. “Estoy feliz con este momento. La iluminación nos da un camino mucho más visible y nos permite proyectarnos con mucha más seguridad. Hoy les podemos ofrecer a los chicos más tiempo de entrenamiento y uso del club”.

Acompañaron el encendido, el secretario de Energía y Minería, Matías Toso, la subsecretaria de Energías Renovables, Georgina Doroni, el presidente de la Asociación, Juan Carlos Páez, y la intendenta anfitriona.

El Plan de Iluminación Eficiente en Espacios Deportivos es llevado adelante de manera conjunta por la Secretaría de Energía y Minería y la Subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos. La iniciativa forma parte de una política pública impulsada por el gobernador, Sergio Ziliotto, para fortalecer la infraestructura de los clubes, promover el uso eficiente de la energía y generar mejores condiciones para el desarrollo del deporte en todo el territorio provincial.

A través de la incorporación de tecnología LED, las instituciones reducen sus costos de funcionamiento y, al mismo tiempo, cuentan con más y mejores espacios para el desarrollo de sus actividades. De esta manera, la eficiencia energética se transforma en una herramienta que no solo optimiza el uso de los recursos, sino que también fortalece a los clubes como espacios de encuentro, inclusión, desarrollo comunitario e identidad pampeana.

“Guardianes de la Energía”

Esta actividad contó con la participación de más de 70 deportistas del ABC, una propuesta de sensibilización destinada a acercar a niñas y niños conocimientos y herramientas para promover hábitos de uso eficiente de la energía. Además, que las y los deportistas pudieran tomar dimensión de la obra realizada en la cancha y reconocer cómo una iluminación eficiente contribuye a mejorar los espacios donde desarrollan sus actividades.

Durante el entrenamiento, el grupo de extensión de la Secretaría propuso una entrada en calor con actividades lúdicas que involucraron juego con pelota, coordinación y trabajo en equipo, combinado con consejos para usar la energía de manera responsable y comprometida en el hogar.

Así como en cada partido, cuidar la energía se hace en equipo, por eso, luego de la actividad cada participante se llevó un reconocimiento, y la tarea de ser guardianes y guardianas de la energía compartiendo con sus familias y amigos los tips aprendidos.