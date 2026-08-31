Intendente de Larroudé celebró acuerdos con Buenos Aires por “El Niño”

El intendente de Bernardo Larroudé, José Luis Gallotti, valoró la firma de los convenios suscriptos por los gobernadores Sergio Ziliotto y Axel Kicillof para fortalecer las acciones de prevención y respuesta ante posibles eventos climáticos extremos. «Nosotros estamos en riesgo como localidad», aseguró.

En diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, el jefe comunal recordó las inundaciones que afectaron a la localidad y destacó la importancia de que las provincias trabajen de manera coordinada. Gallotti, destacó la firma de los convenios entre los gobernadores de La Pampa, Sergio Ziliotto, y de Buenos Aires, Axel Kicillof, al considerar que el acuerdo «permitirá avanzar en acciones conjuntas» para prevenir las consecuencias de eventuales inundaciones y otros fenómenos climáticos extremos.

Gallotti conoce de cerca las dificultades que atravesó la localidad durante anteriores episodios hídricos y consideró que uno de los principales aprendizajes fue la necesidad de alcanzar acuerdos entre las provincias involucradas. “Me parece bárbaro esta firma de convenio”, afirmó, al recordar que durante años existieron conflictos vinculados al escurrimiento de las aguas y a las obras de canalización.

El jefe comunal señaló que Bernardo Larroudé sufrió situaciones particularmente complejas durante distintos períodos y recordó que en 2017 la localidad llegó a estar “rodeada de agua”. Aquellos episodios derivaron incluso en cortes de rutas y conflictos entre vecinos y fuerzas de seguridad.

“Nosotros la otra vez lo sufrimos porque no había acuerdo. Ahora lo veo perfecto, que lleguen a un acuerdo y que se firme un convenio”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que “la coordinación entre las jurisdicciones resulta fundamental para evitar que las diferencias en el manejo de los excedentes hídricos vuelvan a generar situaciones de emergencia”.

Gallotti explicó que el riesgo no se limita a la producción agropecuaria, sino que también alcanza directamente a la población. “No solamente está en riesgo el nivel productivo. Nosotros estamos en riesgo como localidad, porque estamos rodeados de agua”, afirmó.

«Reducir los riesgos»

Para el intendente, la ejecución de obras de infraestructura, como canales y alcantarillas, “permitirá mejorar la capacidad de respuesta y reducir los riesgos”. Sin embargo, insistió en que esas medidas deben estar acompañadas por acuerdos entre las provincias.

En paralelo, destacó que Larroudé avanzó durante los últimos años en una estrategia de prevención local. “Nos hemos adelantado bastante. En el caso de Larroudé estamos preparados”, afirmó. Entre las herramientas disponibles mencionó un sistema de desagües pluviales de hormigón, dos bombas arroceras, retroexcavadoras, palas y tractores.

Gallotti también resaltó el acompañamiento del Gobierno provincial ante las necesidades de la localidad y destacó el diálogo que mantiene con el gobernador Ziliotto. “Siempre tengo una muy buena recepción”, señaló, y puso en valor el trabajo conjunto más allá de las diferencias partidarias. “Creo que es la manera de trabajar en conjunto con los gobiernos provinciales”, concluyó