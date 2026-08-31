Convenio por “El Niño”: “es clave continuar las obras que Nación interrumpió”

El intendente de Quemú Quemú, Francisco Tassone, valoró los convenios firmados por los gobernadores Sergio Ziliotto y Axel Kicillof y señaló que el entendimiento entre ambas provincias puede permitir avanzar en el escurrimiento de los excedentes hídricos hacia territorio bonaerense. También destacó las gestiones realizadas con autoridades de ambas jurisdicciones para encontrar una solución al conflicto en el Meridiano V.

En diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, Tassone, destacó la firma de los convenios entre La Pampa y Buenos Aires para fortalecer la prevención y el manejo conjunto de los excedentes hídricos ante eventuales fenómenos climáticos extremos y explicó que para la localidad el acuerdo adquiere una importancia particular debido a la situación de la cuenca en la que se encuentra ubicada. “La verdad es que para nosotros, que somos una cuenca que está complicada, que no tenemos salida, este convenio es muy importante”, señaló.

En ese sentido, consideró especialmente relevante que ambas provincias puedan definir de manera coordinada el destino del agua. “Nosotros somos el último orejón del tarro, como se dice, que nos movemos en el fondo del balde”, expresó el jefe comunal, al describir la posición de la localidad dentro del sistema hídrico.Tassone sostuvo que la posibilidad de contar con un escurrimiento hacia la provincia de Buenos Aires permitiría mejorar sustancialmente la situación. “La posibilidad de tener un escurrimiento hacia la provincia de Buenos Aires vendría muy bien”, afirmó.

Avances para lograr una solución

El intendente también destacó las gestiones que se vienen desarrollando con distintos actores vinculados a la problemática hídrica. Mencionó las conversaciones mantenidas con el el secretario de Recursos Hídricos, Juan Gobbi, con otros intendentes de la zona y con autoridades de la provincia de Buenos Aires.

Según explicó, esas conversaciones permitieron avanzar en la búsqueda de una solución para el área del Meridiano V, una zona donde históricamente se presentaron dificultades vinculadas al escurrimiento de las aguas.

“Va avanzado el tema, estamos próximos a darle una solución a lo que es el Meridiano V”, aseguró Tassone, quien consideró que el acuerdo alcanzado entre los gobiernos provinciales puede brindar el respaldo institucional necesario para retomar obras y gestiones que habían quedado interrumpidas.

El objetivo, explicó, es recuperar un esquema que permita darle continuidad al escurrimiento y encontrar una salida para el agua acumulada. “Algo que se había arrancado, que se había cortado, pueda seguir adelante y darle un curso al agua, una salida hacia el río Salado y de allá buscando el océano”, señaló.

Para Tassone, el entendimiento entre La Pampa y Buenos Aires abre una nueva instancia para abordar una problemática que excede los límites de un municipio y requiere de acuerdos entre las jurisdicciones involucradas.

“Esperemos que siga todo adelante”, expresó finalmente el intendente, al referirse a las gestiones que buscan transformar el acuerdo provincial en obras y acciones concretas para mejorar el escurrimiento de la cuenca.