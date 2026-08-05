El Ente adelantó el inicio del Provincial de fútbol

El Torneo Provincial de Fútbol 2026 se pondrá en marcha el 13 de septiembre, de acuerdo a lo resuelto este miércoles por el Ente Provincial, que decidió adelantar el inicio a partir de un pedido expreso de la Liga Pampeana de fútbol. En el mismo sentido, se informó que el sorteo de los grupos y del fixture se hará el jueves 3 de septiembre.

La resolución se tomó luego de una reunión vía Zoom que contó con la participación de las diferentes partes del Ente: fue encabezada por el subsecretario de Deportes de La Pampa, Ceferino Almudévar; junto al presidente de la Liga Pampeana, Luis Ovín; el vicepresidente de la Liga Cultural, Alfredo Iturri; el presidente de la Liga Regional Sureña, Héctor Malán; más el secretario del Ente Provincial de Fútbol, Guillermo Rechimont.

El comienzo del certamen pampeano había sido programado por el Ente Provincial para el 27 de septiembre, pero desde el Consejo Directivo de la Liga Pampeana se envió una nota esta semana solicitando que el inicio del mismo “no sea aplazado más allá del 13 de septiembre”.

Ante ese pedido, desde la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de La Pampa se aclaró que no había inconvenientes para adelantar el inicio dos semanas y se agradeció especialmente a los dirigentes y clubes de la Liga Cultural y la Liga Regional Sureña por su predisposición para aceptar esta modificación.

De esa manera, el jueves 3 de septiembre se hará el sorteo de los grupos y del fixture de la competencia, de la que participarán los 16 equipos más destacados del fútbol pampeano en la temporada, y el torneo se pondrá en marcha el 13 de septiembre.