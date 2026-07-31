El Torneo Provincial de Fútbol comenzará el 27 de septiembre

El evento se pondrá en marcha el 27 de septiembre, de acuerdo a lo resuelto este viernes por el Ente Provincial, que se reunió en Santa Rosa con la presencia de miembros de cada liga federada y de la Subsecretaría de Deportes de La Pampa, organizadora del certamen.

La reunión fue encabezada por el subsecretario de Deportes, Recreación y Turismo Social, Ceferino Almudévar; por la Liga Pampeana participaron el presidente Luis Ovín y el vicepresidente Rubén Álvarez; por la Liga Cultural el vicepresidente Alfredo Iturri y el prosecretario Hugo Zalabardo; mientras que por la Liga Regional Sureña su presidente Héctor Malán y el vicepesidente Javier Keil.

Durante el cónclave se definió que el Provincial 2026 comenzará el 27 de septiembre y que el sorteo de las zonas de disputa se realizará el 10 de septiembre, en tanto que próximamente se informarán más detalles de la competencia.

En ese contexto, se adelantó que durante el torneo se aplicarán las nuevas reglas arbitrales implementadas en el Mundial 2026, como aquellas que se utilizan para agilizar el tiempo efectivo de juego y las nuevas causales disciplinarias.

Repechajes

El Provincial 2026 estará integrado por los siete mejores equipos del Oficial de la Liga Cultural (ya definidos) y los siete mejores de la Liga Pampeana (en proceso de definirse), en tanto que los últimos dos lugares se dirimirán en Repechajes que disputarán los octavos de la Cultural y la Pampeana con los dos finalistas de la Liga Regional Sureña: Gimnasia y Esgrima de Darregueira y Unión Deportiva Bernasconi. En ese caso, en la reunión del Ente se oficializaron los cruces y las fechas de disputa de los Repechajes, que se jugarán con partidos de ida y vuelta, sin ventaja deportiva (penales en caso de empate en puntos y diferencia de goles al cabo de los dos encuentros), y que en ambos casos se cerrarán en cancha de los equipos de la Sureña. Los partidos de ida de los Repechajes se jugarán el 16 de agosto y las revanchas serán el 23 de este mes. Y los cruces serán los siguientes: Gimnasia de Darregueira vs. 8° de la Liga Pampeana y Unión Bernasconi vs. 8° de la Liga Cultural (El Pampero de Colonia Santa María).