El Provincial de Fútbol comenzará el 30 de agosto

La decisión se tomó en una reunión de la que participaron el subsecretario de Deportes, Ceferino Almudévar, y representantes de las tres Ligas pampeanas y del Consejo Federal de Fútbol.

El Ente Provincial de Fútbol informó sobre la reunión que se realizó con la presencia del subsecretario de Deportes, Ceferino Almudévar, los representantes de la Liga Pampeana Luis Ovín y Rubén Alvarez; de la Liga Cultural, José Clemente y Alfredo Iturri y de la Liga Regional Sureña, Héctor Jorge Malán y Javier Keil.

En el cónclave se resolvió la realización del Torneo Provincial de Fútbol 2026 y se consideró que, como máximo evento del fútbol de La Pampa, es necesario la participación de las tres ligas con Jurisdicción en la Provincia. Que para su desarrollo y teniéndose presente la importancia del dicho torneo se trabajará para que no haya superposición de fechas, y en el caso de haberlas tendrá prioridad, con el acuerdo expreso de las Ligas y de los clubes participantes, el Torneo Provincial.

También se consensuó, que para poder participar la Liga Regional Sureña lo hará con dos representantes que jugarán un cruce previo a la conformación final de las zonas del torneo provincial, que consistiría en encuentros a dos partidos entre los representativos de dicha liga contra los octavos de la Liga Pampeana y Cultural, definiéndose en la jurisdicción de la Sureña y definiéndose por sorteo los cruces.

La Liga Regional Sureña planteó su incomodidad para la participación de sus clubes por cuestiones de calendario y solicitó una revisión de las fechas de disputa del torneo provincial y avisó que pondrá a consideración de los clubes afiliados el acuerdo alcanzado. De confirmarse esta situación los equipos clasificados al Torneo Provincial de Fútbol 2026 serían siete por la Liga Pampeana (dentro de los cuales, tiene asegurada su clasificación, el último Campeón del Torneo, Alvear FBC), siete por la Liga Cultural y los dos vencedores de los cruces establecidos. De no poder darse esta opción, los equipos se clasificarían ocho (8) de la Cultural y ocho (8) de la Pampeana.

Por último, se estableció que la realización del torneo Provincial, Edición 2026, se llevará a cabo desde el domingo 30 de agosto con un total de 16 equipos, y de realizarse los cruces serían el 16 y 23 del mismo mes, que serán divididos en cuatro zonas según lo determine el sorteo.