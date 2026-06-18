Gobierno provincial acompaña inversiones de emprendedores norteños

Durante recorridas realizadas en las localidades de Intendente Alvear, Bernardo Larroudé y Embajador Martini, se verificaron inversiones productivas, incorporación de equipamiento y proyectos que continúan creciendo, algunos de ellos con generación de empleo local y nuevos servicios para la comunidad.

A través de la Dirección de Microemprendimientos y MicroPyMEs, el Ministerio de la Producción realizó una serie de visitas técnicas a emprendimientos financiados mediante la Ley Provincial N° 2870, herramienta que se implementa junto a los municipios para acompañar proyectos productivos, comerciales y de servicios en distintas localidades pampeanas. Las recorridas se llevaron a cabo en Intendente Alvear, Bernardo Larroudé y Embajador Martini, donde se verificó la ejecución de las inversiones realizadas con financiamiento provincial y se dialogó con las y los emprendedores sobre la evolución de sus proyectos.

En Alvear, junto a la intendenta, Agustina García, se visitaron cinco emprendimientos vinculados a los sectores de servicios, industria y actividades de apoyo a la producción. Durante los encuentros, sus titulares destacaron que el acceso al crédito les permitió incorporar equipamiento, ampliar su capacidad de trabajo y mejorar los servicios ofrecidos.

En Larroudé se recorrieron cuatro emprendimientos financiados a través de la misma línea. Uno de los aspectos más relevantes observados fue que varios de estos proyectos surgieron como una alternativa laboral para sus beneficiarios, quienes lograron desarrollar una actividad propia y generar nuevas oportunidades económicas en la localidad.

Por su parte, en Embajador Martini se verificaron inversiones realizadas por nueve emprendimientos de distintos rubros productivos, comerciales y de servicios. Previamente, la comitiva mantuvo una reunión con el intendente Ariel Bogino y referentes del área de producción local para intercambiar información sobre la realidad productiva de la localidad y analizar futuras acciones de acompañamiento al sector emprendedor.

En dichas visitas se constató que los proyectos continúan consolidándose y avanzan hacia nuevas etapas de crecimiento. En algunos casos, incluso, se observó la incorporación de personal, ampliando el impacto de la asistencia financiera más allá de quienes recibieron el crédito y generando empleo en las comunidades donde se desarrollan. “Lo más interesante que encontramos fue la diversidad de proyectos que se están desarrollando en estas localidades. Hay emprendimientos que incorporaron equipamiento, otros que ampliaron servicios y algunos que ya están generando empleo. Eso muestra que cuando el financiamiento llega acompañado de trabajo conjunto con los municipios, se transforma en una herramienta concreta para el desarrollo local”, señaló la directora de Microemprendimientos y MicroPyMEs, Alejandra Galán, a la Agencia Provincial de Noticias..

Tecnología aplicada a la salud

Entre los casos relevados se destacó el de un profesional odontopediatra que incorporó tecnología de diagnóstico digital de última generación para la realización de estudios odontológicos y generación de moldes digitales de alta precisión. La incorporación de este equipamiento permitirá que niñas, niños y personas adultas de la localidad y la zona puedan acceder a estudios especializados sin necesidad de trasladarse a otras ciudades, mejorando la calidad de atención, reduciendo tiempos y fortaleciendo la oferta local de servicios de salud. Las visitas técnicas forman parte de las acciones de seguimiento que realiza el Ministerio de la Producción junto a los municipios para acompañar el desarrollo de los emprendimientos financiados. Además de relevar la evolución de cada proyecto, estos encuentros permiten identificar nuevas necesidades y fortalecer las herramientas destinadas a impulsar la actividad económica y la generación de empleo en las distintas localidades pampeanas.