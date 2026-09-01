La Liga de la Eficiencia sigue creciendo: nuevos proyectos para los clubes larroudenses

En Bernardo Larroudé el Gobierno de La Pampa continúa fortaleciendo la infraestructura de los clubes pampeanos a través de la tercera etapa del Plan de Iluminación Eficiente en Espacios Deportivos.

La Secretaría de Energía y Minería firmó dos nuevos convenios con el Larroudé Football Club y el Centro Recreativo y Deportivo Larroudé para incorporar iluminación LED en sus canchas principales de fútbol 11, con una inversión provincial de $56.946.265. Estuvieron presentes el secretario de Energía y Minería, Matías Toso; la subsecretaria de Energías Renovables, Georgina Doroni; el intendente José Luis Gallotti; y los presidentes de ambas instituciones deportivas, César Alberto Iglesias y Diego Domínguez, junto a integrantes de las comisiones directivas.

En el Larroudé Football Club, el Estado pampeano destinará $30.000.000 para iluminar la cancha principal de fútbol. La institución ya había sido beneficiada en la primera y segunda etapa del Plan con obras de iluminación eficiente en la cancha de Fútbol 7 y en el Salón de Usos Múltiples de la sede social.

Por su parte, el Centro Recreativo y Deportivo Larroudé recibirá un aporte de $26.946.265 para incorporar iluminación eficiente en su cancha de Fútbol 11. También se trata de una nueva etapa para la institución, que anteriormente había accedido al programa para iluminar su cancha de Fútbol 7. Con los nuevos convenios, la Provincia da continuidad a un proceso de modernización que amplía el alcance de las obras y mejora las condiciones para el desarrollo deportivo en la localidad.

Una política que crece junto a los clubes

El Plan de Iluminación Eficiente en Espacios Deportivos es desarrollado de manera conjunta por la Secretaría de Energía y Minería y la Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos. La iniciativa forma parte de una política impulsada por el gobernador, Sergio Ziliotto, para fortalecer la infraestructura deportiva mediante tecnología de bajo consumo, promoviendo un uso más eficiente de la energía y ampliando las oportunidades para la práctica deportiva en toda la Provincia.

El secretario de Energía y Minería, Matías Toso, destacó la continuidad de las inversiones y el trabajo articulado con las instituciones. “Estos convenios muestran una política pública que acompaña el crecimiento de nuestros clubes. En Larroudé hoy podemos avanzar sobre nuevos espacios deportivos porque existe una decisión del gobernador, Sergio Ziliotto, de sostener la inversión en cada localidad y acompañar estas instituciones tan importantes para la comunidad en general. La eficiencia energética tiene que traducirse en beneficios concretos, reducir consumos y costos, pero también ampliar horarios, sumar actividades y generar más oportunidades para los deportistas” señaló a la Agencia Provincial de Noticias.

Toso retomó además tres conceptos que forman parte de la identidad de una de las instituciones: “legado, pasión y futuro” y en ese sentido expresó, “son tres palabras que también representan lo que buscamos construir, valorar lo que nuestras instituciones hicieron y hacen por la comunidad, acompañar la pasión de quienes las sostienen y trabajar juntos pensando en el futuro. Cuando los clubes, el municipio y el Gobierno provincial avanzamos en un mismo sentido, podemos transformar esa mirada en proyectos concretos para nuestras comunidades”.

Por su parte, el intendente José Luis Gallotti valoró que las dos instituciones de la localidad continúen incorporando infraestructura. “Para Larroudé es muy importante que nuestros clubes puedan seguir creciendo. Son instituciones que forman parte de la historia y de la vida cotidiana de nuestra comunidad, donde se encuentran nuestros chicos, jóvenes y familias. Que hoy podamos avanzar nuevamente en los dos clubes demuestra la importancia del trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, el municipio y las comisiones directivas para concretar obras que quedan y que disfruta toda la comunidad. Estamos muy agradecidos con la Secretaría de Energía y Minería y con su equipo que siempre nos acompañan”.

Desde el Larroudé Football Club, César Alberto Iglesias destacó la posibilidad de dar continuidad a las mejoras realizadas en la institución. “Ya tuvimos la posibilidad de iluminar la cancha de fútbol 7 y el Salón de Usos Múltiples, y ahora poder avanzar con la cancha principal significa seguir creciendo como club. Contar con iluminación nos permite ampliar los horarios, mejorar las condiciones para nuestros deportistas y aprovechar mucho más nuestras instalaciones”.

En tanto, Diego Domínguez, presidente del Centro Recreativo y Deportivo Larroudé, señaló que “para nosotros este nuevo proyecto representa otro paso muy importante. Después de haber incorporado iluminación en la cancha de Fútbol 7, poder hacerlo ahora en la cancha de Fútbol 11 nos permite seguir mejorando la infraestructura y brindar mejores condiciones a quienes participan todos los días de las actividades del club y cumplir un sueño más para la institución”.

Agenda energética en Larroudé

La agenda en Bernardo Larroudé incluyó además una recorrida junto a autoridades municipales por distintos puntos de la localidad y por el complejo de aguas termales, con el objetivo de relevar necesidades y evaluar nuevas alternativas de climatización a partir del aprovechamiento de fuentes renovables. El espacio ya cuenta con distintas soluciones de este tipo, entre ellas un “Punto Verde” abastecido con energía solar fotovoltaica, que permite disponer de agua caliente para el mate y cargar dispositivos móviles. Además, posee un sistema de paneles solares instalado en el sector del escenario que está incorporado al Régimen de Generación Distribuida, lo que permite producir energía renovable e inyectarla a la red eléctrica, contribuyendo al abastecimiento del sistema y compensando parte de los consumos eléctricos de edificios e instalaciones públicas municipales. De esta manera, la generación distribuida permite aprovechar un recurso renovable disponible localmente, reducir la energía demandada de la red y avanzar hacia una gestión más eficiente de los consumos municipales.

Durante la visita, los equipos técnicos de la Secretaría de Energía y Minería y del municipio analizaron nuevas posibilidades para incorporar soluciones energéticamente eficientes y continuar aprovechando los recursos renovables disponibles. Este trabajo forma parte de la mirada territorial del Plan Estratégico de Energía, que promueve la articulación con los municipios para identificar necesidades y desarrollar proyectos que permitan avanzar hacia un uso más eficiente y sostenible de la energía en cada localidad.