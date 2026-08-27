Federal Amateur: Gobierno provincial apoyará a los clubes que disputarán el Torneo

Los cuatro equipos pampeanos que desde este fin de semana participarán del Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol 2026, fueron presentados esta tarde en la Casa del Deporte provincial, donde futbolistas, dirigentes y autoridades destacaron la importancia de representar a La Pampa una vez más en el ámbito nacional.

La presentación fue encabezada por el subsecretario de Deportes, Recreación y Turismo Social del Ministerio de Desarrollo Social y DDHH, Ceferino Almudévar, quien aseguró una vez más el apoyo del Gobierno provincial para los cuatro representantes: All Boys de Santa Rosa, Atlético Santa Rosa, Ferro Carril Oeste de General Pico y All Boys de Trenel. Junto al subsecretario estuvieron el delegado pampeano en el Consejo Federal y vicepresidente de la Liga Cultural, Alfredo Iturri, el presidente de la Liga Pampeana, Luis Ovín, y dirigentes de las cuatro instituciones participantes: Bruno Miranda por Santa Rosa, Nicolás Altolaguirre por All Boys de Santa Rosa, Walter Gonzalo por Ferro de Pico y Nicolás Reynoso por All Boys de Trenel.

Apoyo provincial

En el encuentro con la prensa, Almudévar valoró la participación pampeana en un “evento de relevancia como el Regional, donde hay un ascenso importante en juego”, y destacó que lo disputen cuatro equipos pampeanos en “una época minada de fútbol”, que desde el 13 de septiembre también tendrá el Torneo Provincial.

En ese sentido, el subsecretario aseguró que “desde el Gobierno pampeano se apoyará a los cuatro clubes participantes” a través del programa de asistencia a las instituciones que intervienen en torneos nacionales, recordando que también se hace con el vóley o el básquet, entre otras disciplinas que cuentan con equipos pampeanos compitiendo en tornes sistemáticos de nivel nacional.

Además, subrayó que “este torneo va a estar televisado por la Televisión Pública Pampeana” (un partido por fecha en la zona pampeana) y lo marcó como “una alegría enorme porque la TVPP ha tenido muestras de altísimo profesionalismo a la hora de encarar este tipo de transmisiones”.

A su turno, los dirigentes liguistas y de los clubes participantes agradecieron al Gobierno de La Pampa por el apoyo brindado para poder disputar esta competencia, como también el Provincial.

Iturri recordó que se trata del “Torneo más grande que existe en el mundo” por la gran cantidad de equipos que lo disputan; mientras que Ovín reveló que “sin el apoyo provincial sería muy difícil lograr esta participación en un torneo que le da prestigio y roce de tipo nacional a nuestros clubes”.

En el mismo sentido se expresaron los dirigentes de los clubes, agradeciendo el apoyo y subrayando la importancia de jugar un nuevo Regional, que en el caso de All Boys de Santa Rosa estuvo en todos los que se jugaron desde su creación.

Los cuatro juntos

Los cuatro equipos pampeanos integrarán la Zona 1 de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional, que se pondrá en marcha este fin de semana con el siguiente programa: sábado a las 20, All Boys de Santa Rosa vs. Atlético Santa Rosa; domingo a las 16, Ferro de Pico vs. All Boys de Trenel.

El resto del fixture: Segunda fecha (06/09): A. Santa Rosa vs. Ferro (P) y All Boys (T) vs. All Boys (SR). Tercera fecha (13/09): Ferro (P) vs. All Boys (SR) y A. Santa Rosa vs. All Boys (T). Cuarta fecha (20/09): A. Santa Rosa vs. All Boys (SR) y All Boys (T) vs. Ferro (P). Quinta fecha (27/09): Ferro (P) vs. A. Santa Rosa y All Boys (SR) vs. All Boys (T). Sexta fecha (04/10): All Boys (SR) vs. Ferro (P) y All Boys (T) vs. A. Santa Rosa.

Cuando comience el Provincial, en tanto, hay un acuerdo entre los cuatro clubes para adelantar sus partidos correspondientes al Regional para la semana (al menos en la fase zonal), con el objetivo de darle prioridad de jugar los domingos el certamen pampeano.

Por los ascensos

El Torneo Regional Federal Amateur 2026 contará con la participación de 246 equipos de todo el país y pondrá en juego cuatro ascensos al Torneo Federal A de fútbol 2027, además de doce pasajes al nuevo Torneo Argentino del Interior 2027. Los 247 equipos estarán divididos en zonas dentro de ocho grandes regiones: Norte, Litoral Norte, Litoral Sur, Centro, Cuyo, Pampeana Norte, Pampeana Sur y Patagonia. Los ganadores de cada región (ocho) jugarán finales a un partido para definir a los cuatro que lograrán los ascensos al Torneo Federal A 2027. Los perdedores de esas finales (cuatro) junto a los perdedores de las finales que se habían disputado en cada región (ocho) serán los doce que clasificarán al Torneo Argentino del Interior 2027.