Antiguos almacenes de ramos generales: lugares de abrigo y resguardo patrimonial pampeano

Cuando el frío invernal invita a buscar refugio en la calidez de las tradiciones provinciales, La Pampa Original despliega uno de sus tesoros más fascinantes.

La Red de Antiguos Almacenes de Ramos Generales se presenta como la opción perfecta para estas vacaciones de invierno 2026: una propuesta turística que combina historia, mística, gastronomía y cultura en un viaje inolvidable.

Estos emblemáticos espacios, que alguna vez fueron el alma del comercio y el punto de encuentro de los pioneros, hoy abren sus puertas para ofrecer vivencias únicas. Desde museos interactivos hasta cafés culturales y despensas que aún conservan el latido del día a día, la Red te invita a recorrer la Provincia a través de sus mostradores centenarios.

La Esquina Auge (Anguil). Este imponente edificio de principios del siglo XX albergó la histórica Tienda Auge. Tras una impecable restauración como patrimonio histórico y cultural en 2023, conserva intacta su estructura original para maravillar a los visitantes. Contacto: (2954) 33-9385.

El Almacén del Gallego (Ataliva Roca). Un verdadero sobreviviente que sigue haciendo historia. Antiguamente vendía todo tipo de mercaderías y hoy en día sigue con sus puertas abiertas recibiendo al público. El edificio lleva en pie 115 años y se conserva de forma totalmente original. Atención: En horario de comercio.

La Nueva Moderna SRL – El Galpón del Edén (General Acha). Una joya patrimonial cuya fachada centenaria mantiene su aspecto original. Lo más fascinante está en sus antiguos galpones, que hoy se destinan a la fabricación y conservación de elementos profundamente vinculados a la rica historia pampeana. Atención: En horario de comercio.

Centro Cultural y Museo Histórico Municipal «La Florida» (Arata). Un viaje de un siglo exacto hacia el pasado. Este sitio fue inaugurado hace 100 años por la Familia Norverto. Desde el año 2001 funciona como museo, conservando minuciosamente la totalidad de su estructura. Contacto: (2335) 402601

Doña Plácida (Alpachiri). El rincón ideal para combatir el frío del invierno pampeano. Este antiguo almacén que data de 1930 se ha transformado en un vibrante Café Cultural. Aquí podés deleitarte con gastronomía típica de los Alemanes del Volga, comprar productos regionales, artesanías y disfrutar de talleres artísticos. Es el corazón de la «Experiencia Sudeste». Contacto: (2954) 660313.

Resto Bar Museo El Tentador (Rancul). Ubicado estratégicamente sobre la Ruta Nacional 188, vas a encontrar un moderno edificio de tipo industrial que rinde culto al pasado. En su interior conserva el mobiliario original del antiguo almacén Casa Bairochini (luego Casa de Miguel), que cerró sus puertas hacia 1980. Una parada gastronómica e histórica obligatoria en la ruta. Contacto: (02302) 466988.

María Castaña (Toay). Inaugurado en 2011, este espacio fue diseñado especialmente con la estética de un antiguo almacén de ramos generales. Combina aberturas recicladas, pisos de ladrillo y tirantes de pinotea. Funciona como almacén, cafetería y venta de antigüedades, ideal para llevarse un recuerdo único. Contacto: (02954) 696936.

Museo Municipal «El Almacén de Pepa» (Intendente Alvear). Abrió sus puertas originalmente en 1925 y perteneció a Antonio Pepa y Agustina Magini. En el año 2012 fue donado al municipio para convertirse en un museo que resguarda la memoria del pueblo, destacándose sus curiosos elementos vinculados al fraccionamiento de vino de la época. Contacto: (2302) 615981

El Barato Argentino (Agustoni). La perfecta conjunción entre pasado y vanguardia. Inaugurado en 1953, este almacén conserva su emblemática fachada original. Sin embargo, su salón principal te va a sorprender con un refinado estilo moderno escandinavo, revitalizando sus más de 70 años de trayectoria. Sigue funcionando activamente, ofreciendo de todo para el campo y la ciudad. Atención: En horario de comercio.

Este invierno, la Red de Antiguos Almacenes de Ramos Generales propone un viaje directo a la emoción. No es solo pasear, es entrar a salones centenarios donde el aroma a café y los mostradores de madera crujen con historias de pioneros. Vas a sorprenderte con fachadas intactas, imponentes balanzas de hierro y estanterías cargadas de mística.

Entre charlas, mates y sabores típicos, cada parada en La Pampa Original es una oportunidad única para conectar con lo auténtico y ver el pasado más vivo que nunca.