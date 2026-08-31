El Niño: Ziliotto y Kicillof acordaron sistema de monitoreo y alerta de crecidas del río Quinto

Los gobernadores Sergio Ziliotto y Axel Kicillof firmaron este lunes un convenio de cooperación hídrica para fortalecer la prevención y la respuesta conjunta frente al escenario climático previsto para los próximos meses. La Pampa y Buenos Aires avanzarán en un sistema integrado de monitoreo y alerta temprana y en la planificación de obras permanentes para gestionar las crecidas del río Quinto y los excedentes hídricos. Ambos mandatarios reclamaron al Gobierno nacional que destine los recursos del Fondo Hídrico a las obras de prevención para las que fueron recaudados.

El acuerdo fue suscripto en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno y establece mecanismos de cooperación entre La Pampa y Buenos Aires ante el escenario de El Niño 2026/27 y los eventos hidrometeorológicos extremos derivados del cambio climático.

El convenio hídrico constituyó uno de los ejes centrales de una agenda más amplia de cooperación entre ambas jurisdicciones. Durante el encuentro, Ziliotto y Kicillof también avanzaron con acuerdos en políticas sociales, salud, turismo, seguridad y banca pública y prorrogaron por otros 24 meses el Convenio Marco de Colaboración suscripto en junio de 2024.

En materia hídrica, la iniciativa apunta a anticipar las respuestas frente a un fenómeno que, según las proyecciones de los especialistas, podría alcanzar una intensidad severa y generar durante los próximos meses precipitaciones por encima de los valores habituales.

El convenio contempla el intercambio permanente de información, el fortalecimiento de los sistemas de alerta y monitoreo y la coordinación para administrar eventuales excedentes hídricos. A su vez, ambas provincias comenzarán a proyectar obras permanentes destinadas a mejorar la gestión de las crecidas del río Quinto y los desbordes del Bajo de Bárbulo sobre el camino del Meridiano V.

La cuenca del río Quinto es compartida por La Pampa, Buenos Aires, San Luis, Córdoba y Santa Fe, por lo que las acciones bilaterales complementan el trabajo desarrollado en el Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica del Noroeste de la Llanura Pampeana (CIRHNOP).

Ziliotto: “Podemos estar ante una crisis y en una crisis nadie se salva solo”

Ziliotto destacó que el acuerdo ratifica una modalidad de trabajo que La Pampa y Buenos Aires vienen desarrollando desde el comienzo de sus gestiones y la vinculó directamente con una concepción federal del país. “Así entendemos lo que defendemos del federalismo. El país es un todo y todos tenemos que luchar por un objetivo común, un desarrollo armónico en cada rincón de nuestra querida República Argentina”, afirmó.

El Gobernador señaló que frente al cambio climático ambas provincias decidieron “hacerse cargo” y convertir la prevención en una política de Estado. En ese sentido, destacó el trabajo de las cinco jurisdicciones que integran el CIRHNOP y confirmó que ya se avanzó en la planificación de un sistema de alerta temprana que permitirá conocer la cantidad de agua que ingresa a la cuenca y mejorar su administración.

Recordó además experiencias anteriores de crecidas del río Quinto y señaló que actualmente existe un escenario diferente por las obras realizadas y la decisión política de trabajar coordinadamente con Buenos Aires.

“Ya estamos trabajando los equipos para empezar a pensar en obras permanentes. No solo alcantarillas, sino también puentes de hormigón que nos permitan trabajar con infraestructura permanente”, adelantó.

Ziliotto recordó que esa coordinación ya tuvo una aplicación concreta a fines del año pasado, cuando fue necesario ampliar la capacidad de trasvase de las aguas del noreste pampeano hacia el noroeste bonaerense, “tratando de que se anegara la menor cantidad del sector productivo de la provincia de La Pampa”. En ese sentido, valoró “la muy buena predisposición de la provincia de Buenos Aires” para administrar conjuntamente situaciones que, por las características de la cuenca, necesariamente involucran a ambas jurisdicciones.

El Gobernador contrastó la situación actual con lo ocurrido durante anteriores grandes crecidas del río Quinto. “Acuérdense lo que renegó Carlos Verna con el Gobierno en ese momento de la provincia de Buenos Aires, que la única acción que tenían prevista era taponar el libre escurrimiento de las aguas. Hoy no pasa en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque ha habido obras”, afirmó. Ziliotto destacó que las obras realizadas y la actual coordinación entre ambas provincias permiten avanzar hacia una planificación preventiva y permanente frente a futuros excedentes hídricos.

El mandatario pampeano indicó que actualmente Intendente Alvear se encuentra en emergencia hídrica y advirtió que una eventual crecida del río Quinto, combinada con precipitaciones intensas y una menor capacidad de absorción de los suelos, podría generar un escenario complejo si no existiera planificación previa.

Por esa razón, destacó la incorporación de los municipios y del sector productivo al esquema preventivo. “Esto no es a favor de ningún partido político, es en defensa de la gente y de la producción de La Pampa”, afirmó. Además, anticipó que la próxima instancia de trabajo en la Provincia será con representantes del sector productivo y nacional.

También reclamó la participación del Gobierno nacional y la disponibilidad de los recursos específicamente recaudados para infraestructura hídrica. “Se prevén fenómenos severos, de corta duración y de fuerte intensidad”, advirtió.

Ziliotto sostuvo que La Pampa continuará destinando sus recursos y capacidades a las acciones preventivas, pero remarcó la necesidad de contar con el acompañamiento nacional ante la magnitud del escenario previsto. “Podemos estar ante una crisis y una crisis nadie se salva solo”, sintetizó.

Kicillof: mayor intensidad de lluvias sobre suelos con más humedad

Kicillof coincidió en la necesidad de anticiparse al escenario climático y advirtió que los pronósticos indican precipitaciones de mayor frecuencia e intensidad en un contexto en el que los suelos ya presentan niveles elevados de humedad.

“Esto puede generar graves problemas de inundaciones”, señaló el mandatario bonaerense, quien remarcó que ambas provincias están actuando con sus propios recursos y ejecutando obras frente a la interrupción de la infraestructura que correspondía al Gobierno nacional.

Kicillof sostuvo que la cooperación entre La Pampa y Buenos Aires se profundizó frente a ese escenario y destacó que el convenio no constituye el inicio de las acciones sino la institucionalización de un trabajo que ya vienen desarrollando los equipos de ambas jurisdicciones.

“Esto es la coronación de un trabajo previo, no es el inicio, simplemente le estamos dando este marco”, explicó.

El Gobernador bonaerense vinculó esa cooperación con la defensa del federalismo. “Se ha intensificado el trabajo entre las provincias de manera permanente, bilateral y en diferentes áreas”, afirmó y consideró que ese es el camino para “honrar un principio fundante de nuestro país, que es el federalismo”.

Un sistema común de monitoreo

El secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, José Gobbi, explicó que ambas provincias comparten las cuencas de los ríos Colorado y Quinto y sostuvo que, ante las proyecciones de un fenómeno de El Niño de intensidad severa, “la mejor prescripción es prepararnos, abordar y planificar las respuestas en forma coordinada”.

“El agua no conoce de límites administrativos, entonces la mejor respuesta es una en la cual ambas jurisdicciones planifiquemos en conjunto”, señaló.

Gobbi precisó que el trabajo incluye el escurrimiento del río Quinto, el Bajo de Bárbulo —frente a Quemú Quemú— y la coordinación ante eventuales excedentes provenientes del área de amortiguamiento de los Daneses.

Además, señaló que el convenio institucionaliza un trabajo iniciado meses atrás y que ambas provincias ya avanzan en medidas coordinadas para estructurar un sistema de alerta temprana que permita disminuir los potenciales daños.

Reclamo por $290.000 millones del Fondo Hídrico

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, explicó que uno de los avances concretos será integrar el monitoreo de ambas provincias.

El objetivo es “mejorar el sistema de monitoreo, poder medir y coordinar las estaciones meteorológicas en un único visor que será utilizado por ambas provincias”, precisó. El acuerdo también permitirá coordinar la prevención y el manejo de los excedentes de agua.

Katopodis reclamó, además, que el Gobierno nacional utilice los recursos del Fondo Hídrico para el destino establecido legalmente. Según indicó, actualmente dispone de $290.000 millones que deberían traducirse en infraestructura preventiva en las provincias.

Kicillof se sumó al planteo y remarcó que se trata de recursos que la población ya aporta mediante los impuestos incluidos, entre otros conceptos, en los combustibles. “Lo pagamos, pero después no vuelve”, cuestionó.

Ziliotto, por su parte, expresó su expectativa de que Nación acompañe con esos recursos el trabajo de las cinco provincias que integran el CIRHNOP.

Del encuentro participaron ministros y funcionarios de los gobiernos de La Pampa y Buenos Aires, legisladores nacionales y provinciales, intendentes pampeanos y otras autoridades de ambas jurisdicciones.