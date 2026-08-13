Metileo gestiona para la contención de personas mayores en ámbitos sociales

La gestión del intendente Carlos Marchisio tiene un fuerte acompañamiento a las personas mayores con actividades como así también con comodidades para aquellos que habitan las viviendas construidas por el municipio.

“Siempre estamos trabajando por nuestras personas mayores, ellos habían recibido cuatro viviendas de la gestión municipal anterior que no tenían gas, es decir, no tenían el servicio en la vereda”, comentó a la Agencia Provincial de Noticias el intendente municipal Carlos Marchisio.

Informó que “en el primer semestre y con fondos propios se hizo la extensión de la red y en este segundo semestre tuvimos aportes del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos con lo cual pudimos comprar los termotanques, calefactores y hoy por suerte nuestros abuelos están calentitos y muy cómodos, eso es importantísimo para sus vidas”.

Contó que “tres de las cuatro viviendas ya tienen todo instalado y funcionando los calefactores, termotanques y cocinas lo que les significa una mejor calidad de vida”.

Agradeció al ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos Diego Álvarez “ya que sin su valioso aporte no podríamos hacer tanto por nuestra gente”, finalizó.