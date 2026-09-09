‘El Parque’ alvearense pone en marcha su sueño de la Triple Corona de Pato

El Campo de Pato “El Parque”, de Intendente Alvear, comienza a poner en marcha una nueva ilusión. Uno de los clubes y equipos con mayor tradición y actividad de La Pampa en el pato argentino, deporte nacional, inició su preparación con la mirada puesta en uno de los grandes desafíos de la temporada: disputar la Triple Corona.

Con la experiencia y el compromiso que caracterizan a la institución, “El Parque” ya trabaja en la puesta a punto de sus jugadores y caballos para afrontar una competencia que representa un verdadero desafío deportivo y que reúne a los mejores exponentes de esta disciplina.

La Triple Corona de Pato es la máxima categoría y el certamen de élite de este deporte. Está compuesta anualmente por tres grandes torneos celebrados en el Calendario Deportivo de la Federación Argentina de Pato: Copa Argentina, Copa El Recuerdo y Abierto Argentino de Pato (que se disputa tradicionalmente en Palermo, Buenos Aires).

El anuncio se desarrolló en la mañana de ayer en la Secretaría de Turismo de la Provincia, con la presencia del titular del área, Saúl Echeveste; y los jugadores del equipo Adolfo Herrero y Martín Chirinian.

El funcionario provincial se mostró satisfecho en anunciar la preparación del equipo de Pato para la Triple Corona, que se realiza en la ciudad de Buenos Aires, de septiembre a diciembre. “Entendemos primero que tenemos que acompañar a la localidad de Alvear, cuna del deporte ecuestre, pero también acompañar un deporte que ha sido declarado nacional y además también entendemos que cada vez que una institución, un deportista, un artista trasciende fronteras, es la oportunidad que tiene la provincia de La Pampa para contar quiénes somos, qué hacemos y qué tenemos para ofrecer turísticamente, socialmente, deportivamente”, remarcó.

“Felicitamos a la institución, que después de más de 20 años tiene la posibilidad de que representantes pampeanos tengan la oportunidad de poder participar en este torneo”, agregó.

Por su parte, Herrero se refirió a la importancia y la preparación que conlleva participar en el torneo más importante del país en la disciplina. “Todo esto conlleva una preparación importante, respecto al nivel de entrenamiento, tanto de nosotros como de los caballos”, contó.

Además, explicó que el Abierto tiene un límite, «tenés que entrar con 27 (hándicap) tantos de ventaja. Cada jugador de Pato tiene goles de ventaja, que es una puntuación que le dan del 0 al 10. Es de acuerdo a cómo juegue. Yo estoy en una valorización de 7 y Martín está en una de 5. El mínimo es 27 tantos y el máximo es 40, o sea, cuatro jugadores de 10 goles”.

“Estamos muy contentos y muy entusiasmados de representar a La Pampa en uno de estos torneos de tanta importancia. Vamos con expectativas altas, con ganas de ganar y de dar lo mejor”, cerró Chirinian.